Достижение науки: советские воздушные шары смогли преодолеть серные облака Венеры

В июне 1985 года Советский Союз совершил нечто, что до сих пор кажется невозможным: пропустил два воздушных шара сквозь сернокислотные облака Венеры, где ветер дует со скоростью более 240 км в час. Они пролетели треть пути вокруг Венеры почти за два дня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание 19FortyFive, до сих пор эти летательные аппараты остаются единственными, запущенными в атмосферу другого мира. Самое удивительное: этот советский триумф был разработан французами и отслеживался американскими антеннами в разгар холодной войны.

Миссия получила название "Вега", сокращение от "Венера" и "Галлей", поскольку она была создана для выполнения двух совершенно разных задач за один полет. Два космических аппарата, "Вега-1" и "Вега-2", стартовали с космодрома Байконур на ракетах-носителях "Протон" 15 и 21 декабря 1984 года.

Каждый из них представлял собой аппарат массой около 4840 килограммов, разработанный на основе более ранних проектов "Венера", и каждый нес на борту двойную полезную нагрузку.

Одна часть программы представляла собой спускаемый модуль, предназначенный для Венеры, – сферу, содержащую посадочный модуль и воздушный шар. Другая часть представляла собой транспортный модуль, который после сброса своего груза с Венеры должен был продолжить путь к перехвату кометы Галлея.

Этап с кометой был добавлен в программу позже, после того как Соединенные Штаты отменили свою собственную миссию к комете Галлея в 1981 году. "Вега-1" достигла Венеры 11 июня 1985 года , а "Вега-2" – 15 июня , при этом каждая из них сбросила свой спускаемый модуль в атмосферу, прежде чем основной аппарат пролетел мимо планеты.

Воздушные шары были сконструированы для условий, разрушающих обычную технику. Каждая оболочка, наполненная гелием, имела диаметр около 3,4 метра и была изготовлена ​​из фторполимерной оболочки из семейства тефлона, специально выбранной для противостояния серной кислоте Венеры.

Под воздушным шаром на 13-метровом тросе располагалась гондола с приборами весом чуть менее 7 килограммов, что в сумме составляло около 21,5 килограмма, работающая на литиевых батареях.

Каждый воздушный шар отсоединялся от посадочного модуля на парашюте на ночной стороне планеты, опускался на высоту около 50 километров, надуваясь, затем поднимался и стабилизировался на высоте около 54 километров, в среднем и наиболее активном слое трехслойной облачной системы Венеры.

Эта высота была выбрана по причине, которая до сих пор определяет направление исследований Венеры. Поверхность Венеры – это раскаленная печь, нагретая до 460 градусов Цельсия при давлении в 90 атмосфер, но на высоте нескольких десятков километров ее условия поразительно мягкие.

На высоте полета воздушных шаров температура и давление примерно такие же, как в нескольких километрах над поверхностью Земли, что делает этот слой наиболее похожим на земную среду за пределами Земли. Однако загвоздка в том, что воздух там представляет собой облако серной кислоты, смешанной с меньшим количеством соляной и фтористоводородной кислот, переносимое ураганными ветрами.

Дальнейшие действия воздушных шаров превзошли ожидания их создателей. Каждый из них парил около 46 часов, уносимый сверхсильными вращающимися ветрами со скоростью около 240 км/ч, которые переносили его с темной стороны планеты на дневной свет.

Шар Веги-1 преодолел примерно 11 600 километров, а шар Веги-2 – около 11 100, пройдя примерно 30% пути вокруг Венеры, прежде чем разрядилась батарея и связь прервалась. Никто не знает, сколько они дрейфовали после того, как это случилось.

Ранее мы писали о том, что советский аппарат долетел до Венеры и измерил собственную крышку вместо поверхности планеты.