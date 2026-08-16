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Наука и технологии

В кольцах, которые носили древние элиты, нашли внеземные металлы

Украшения из метеоритов, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 07:57 Фото: J. Archaeol. Sci. , 2026
Метеориты, слишком мелкие, чтобы взорвать нашу Землю, позволяют получить представление о совершенно чуждых нам средах, в том числе и о тех, которые намного старше Солнечной системы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceAlert, еще тысячелетия назад метеориты были более ценными, как в символическом плане, так и в качестве важного источника железа для обществ, существовавших до железного века.

Украшения из метеоритов, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 07:57

Фото: J. Archaeol. Sci. , 2026

К ним относятся легендарно влиятельные догреческие народы, такие как минойцы, известные по истории о Минотавре, и микенцы из "Илиады" и "Одиссеи", которые, согласно исследованию, опубликованному в журнале "Journal of Archaeological Science", размахивали броскими кольцами из метеоритов, чтобы подчеркнуть свое величие и власть.

На протяжении всей истории люди по всему миру использовали метеориты для изготовления инструментов, оружия и украшений:

  • скребки в Гренландии;
  • вотивные предметы в виде топоров в Китае;
  • драгоценности в доколумбовой Америке;
  • благоприятные талисманы, защищавшие пастухов и их верблюдов в Египте, где до сих пор очаровывает знаменитый, завораживающий космический кинжал Тутанхамона.

В ходе своего "пятилетнего путешествия" исследователи проанализировали химический состав более 100 артефактов с территории современной Греции, сосредоточив внимание на 91 железном предмете, в основном кольцах, браслетах и ​​ножах, датируемых бронзовым веком, примерно 3800-3000 лет назад.

С помощью неразрушающего рентгеновского флуоресцентного анализа исследователи обнаружили, что 13 из этих объектов содержат никель и, возможно, были созданы с использованием железа из метеоритов.

Интересно, что все 13 этих предметов представляют собой изысканные кольца, достойные Скайрима, в которые вплетены другие металлы, такие как золото или серебро. Кольца также украшены оправами, которые, возможно, использовались для крепления перстней, например, королевских печатей.

Кроме того, большинство колец происходят из роскошных погребальных мест, таких как гробницы в Микенах. В лучших традициях фэнтези одно кольцо было обнаружено в минойском некрополе, все еще украшавшее палец предполагаемого верховного жреца.

Метеоритное железо, возможно, было завезено из Египта, а не найдено на месте. Греческие географические условия неблагоприятны для метеоритов, которые могут распасться или быть поглощены морем.

Ранее археологи нашли 5000-летнюю гробницу, доверху наполненную экзотическими сокровищами.

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Аксинья Титова
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