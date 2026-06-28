Мир увидит в бинокль небесное зрелище "Семь сестер", которое не повторится до 2034 года

До конца июня Красная планета Марс пролетит мимо компактного скопления бело-голубых звезд, известного как Семь сестер, расположенного в созвездии Тельца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, это астрономическое событие будет видно в воскресенье, 28 июня, когда Марс приблизится к звездному скоплению достаточно близко, чтобы их можно было заметить в бинокль.

Еще более захватывающим в этом событии является то, что это будет последнее легко наблюдаемое сближение Марса и Плеяд до 2034 года. В греческой мифологии Плеяды представляли семь дочерей Атласа и Плейоны, отсюда и произошло знаменитое прозвище этого скопления.

"Семь сестер" – это рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, а не отдельное созвездие. По данным НАСА, эти звезды родились из одного и того же облака газа и пыли примерно 100 миллионов лет назад и продолжают путешествовать в космосе вместе.

Хотя в скоплении известно около 1000 звезд, большинство любителей астрономии могут без оптического оборудования различить лишь шесть или семь его самых ярких бело-голубых звезд.

Марс должен напоминать устойчивую красновато-оранжевую точку, а Плеяды будут выглядеть как крошечная, туманная ковшовая шляпа, состоящая из нескольких тесно сгруппированных звезд.

Настоятельно рекомендуется использовать бинокль, так как он значительно облегчит наблюдение за скоплением, позволив Марсу и Плеядам уместиться в одном поле зрения.

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