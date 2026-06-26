Всего через 50 дней: астрономы напомнили о легендарном солнечном затмении
Выяснилось, что тень Луны проложит по Земле полосу длиной более 8 260 км и шириной до 293 км. В зоне полного затмения дневной свет погаснет почти на 2,5 минуты – и в этот момент можно будет увидеть солнечную корону невооруженным глазом.
Для Испании это первое подобное явление с 1905 года, для Исландии – с 1954-го. Остальная часть материковой Европы не видела полного затмения с 1999 года.
Самая длительная фаза полного затмения – около 2 минут 17 секунд – ожидается в Скорсби-Саунд на Гренландии.
Вот полный список лучших точек наблюдения:
- Скорсби-Саунд, Гренландия – до 2 минут 17 секунд
- Полуостров Снефельснес, Исландия – 2 минуты 9 секунд
- Полуостров Рейкьянес, Исландия – до 1 минуты 46 секунд
- Рейкьявик, Исландия – 1 минута
- Леон, Испания – 1 минута 44 секунды
- Бургос, Испания – 1 минута 44 секунды
- Дельта Эбро, Испания – 1 минута 36 секунд
- С'Ареналь, Майорка – 1 минута 35 секунд
- Сарагоса, Испания – 1 минута 22 секунды
- А-Корунья, Испания – 1 минута 16 секунд
Интересно, что 12 августа – это пик метеорного потока Персеиды, когда в небе можно увидеть до 100 "падающих звезд" в час. Так что зрителей ждет сразу двойное шоу.
Ранее сообщалось, что обнаруженное в космосе нечто лишило покоя мировое сообщество ученых.