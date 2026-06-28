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Наука и технологии

Треть человечества заражена паразитом, способным вызвать потерю зрения

Треть человечества заражена паразитом, способным вызвать потерю зрения, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 23:13 Фото: magnific.com
Международная группа ученых призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) включить токсоплазмоз в перечень забытых тропических болезней, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей, пишет ScienceAlert, это поможет привлечь дополнительное финансирование, ускорить разработку новых методов лечения и усилить меры профилактики.

Токсоплазмоз вызывает паразит Toxoplasma gondii, которым, по оценкам специалистов, инфицирована примерно треть населения Земли. У большинства здоровых людей инфекция протекает бессимптомно, однако в некоторых случаях она может привести к тяжелым поражениям глаз, ухудшению зрения и даже слепоте. Кроме того, заболевание представляет серьезную опасность для беременных женщин, поскольку может передаваться плоду и стать причиной выкидыша или врожденных патологий.

"Токсоплазмоз является одной из ведущих причин инфекционных поражений глаз и потери зрения во всем мире, однако этой болезни уделяется недостаточно внимания в глобальной повестке здравоохранения", – заявила офтальмолог Университета Флиндерса Джастин Смит.

Заразиться паразитом можно при употреблении недостаточно термически обработанного мяса, а также при случайном попадании в организм частиц, содержащих яйца паразита, например после контакта с кошачьими экскрементами или загрязненной окружающей средой.

Авторы статьи отмечают, что сегодня не существует вакцины против токсоплазмоза, а единые стандарты лечения до сих пор не разработаны. По их оценкам, ежегодно в мире рождается около 190 тыс. детей с врожденной формой заболевания.

Исследователи считают, что признание токсоплазмоза забытой тропической болезнью позволит расширить программы диагностики, лечения и профилактики, а также усилить меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов, улучшению санитарных условий и медицинской помощи беременным женщинам.

Ранее эксперты назвали ряд детских травм, которые могут повлиять на уверенность мужчины во взрослой жизни.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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