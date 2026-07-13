Как спастись от жары в квартире без кондиционера, рассказали в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главную ошибку, которую многие совершают при попытке охладить дом в жару, передает Zakon.kz.

Как пишет издание El Confidencial, главной ошибкой летом в ВОЗ назвали открывание окон в дневное время для проветривания помещения.

"Однако наружный воздух теплее воздуха в помещении, поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь", – пояснили в организации.

В связи с этим специалисты посоветовали заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром.

Кроме того, на протяжении дня важно держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, чтобы предотвратить проникновение солнечных лучей и, следовательно, повышение температуры, добавили они.

Ранее были названы неожиданные способы охладиться в жару.