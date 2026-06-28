На Солнце появилась крупнейшая активная область 2026 года

28 июня 2026 года на поверхности Солнца зафиксировали самую большую группу солнечных пятен с начала 2026 года. Ее площадь достигла 1190 условных единиц, что больше предыдущего рекорда этого года, сообщает Zakon.kz.

Для сравнения: предыдущая крупнейшая область, наблюдавшаяся в феврале, была немного меньше – около 1100 единиц, но именно она тогда вызвала мощную солнечную вспышку класса X8.1 и стала одной из самых активных за последние годы.

Новая область, получившая номер 4478, пока ведет себя относительно спокойно. Ученые Лаборатории солнечной астрономии РФ отмечают, что внутри нее происходят активные процессы и накапливается энергия, однако признаков сильных вспышек пока нет.

Иногда из этой области в космос выбрасываются небольшие облака плазмы. По расчетам специалистов, два таких выброса могут достичь Земли 30 июня и 1 июля 2026 года, но серьезной солнечной бури пока не ожидается.

Через два дня группа пятен окажется точно на линии Солнце – Земля, поэтому астрономы продолжают внимательно следить за ее поведением. Главный вопрос сейчас – сохранит ли она спокойный характер или начнет проявлять более высокую активность.

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