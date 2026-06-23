Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра ИИ, назначен новый: что известно о Гиззате Байтурсынове

В Казахстане сменился вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Так, постановлением правительства Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра ИИ и цифрового развития РК.

Его на этом посту сменил Гиззат Байтурсынов.

"Постановлением правительства РК Байтурсынов Гиззат Сейдахметович назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте primeminister.kz 22 июня 2026 года.

Гиззат Байтурсынов родился 21 января 1994 года в Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию им. Д.А. Кунаева.

В 2010-2019 годы работал программистом, представителем в Малайзии, руководителем Отдела технического снабжения, специалистом и главным специалистом Отдела государственных закупок ТОО "Ел-Конды". В 2019-2022 годы – и.о. эксперта, эксперт, главный эксперт, руководитель Управления развития электроники Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В 2022-2024 годы – руководитель Управления, заместитель директора, директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В 2024-2026 годы – председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2026 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

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