#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

О новой опасности "Оземпика" предупредили ученые

О новой опасности &quot;Оземпика&quot; предупредили ученые, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 20:49 Фото: magnific
Препараты для похудения могут привести к нарушению вкуса и обоняния. Такое заявление сделали иностранные эксперты, сообщает Zakon.kz.

Ученые провели исследование, в котором поучаствовало почти 440 тысяч человек. Результаты научной работы опубликовали в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Издание уточняет, что речь идет об инновационных препаратах, имитирующих действие природного гормона глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). К таким относится популярный "Оземпик". Он замедляет пищеварение, снижает аппетит и при этом стимулирует выработку инсулина.

Ученые проанализировали данные электронных медицинских карт с декабря 2017 года по апрель 2026-го. В выборку попали совершеннолетние пациенты, находившиеся под наблюдением врачей в течение двух лет после начала лечения. Их разделили на две группы. В первой были люди, лечившиеся от диабета без препаратов с ГПП-1, а во второй – те, кому их назначили, когда диагностировали болезнь.

У последних риск проблем со вкусом оказался выше на 52%, а с обонянием – на 81%. У некоторых зафиксировали полную потерю запахов или их искажение.

На основе полученных результатов ученые сделали вывод о необходимости дальнейших исследований.

Ранее мы писали, почему люди набирают вес и как этого избежать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
диета, ученые, здоровье
01:51, 05 июня 2025
Ученые предупредили об опасности жесткого похудения
Опасные последствия злоупотребления алкоголем назвали ученые
23:40, 18 февраля 2026
Названы опасные последствия злоупотребления алкоголем
Магнитные бури в космосе
11:05, 02 января 2026
Ученые предупредили о множестве магнитных бурь в 2026-м
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
21:33, Сегодня
Видеообзор победы "Шахтёра" над "Таразом" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;МЛ Витебск&quot;
21:03, Сегодня
Полузащитник сборной Беларуси Лисакович может продолжить карьеру в Казахстане
Фото: UFC
20:33, Сегодня
"UFC сказали - других боёв не будет": Двалишвили ждёт трилогию против Петра Яна
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:00, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Тараз" в центральном матче 11-го тура Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: