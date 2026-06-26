О новой опасности "Оземпика" предупредили ученые

Препараты для похудения могут привести к нарушению вкуса и обоняния. Такое заявление сделали иностранные эксперты, сообщает Zakon.kz.

Ученые провели исследование, в котором поучаствовало почти 440 тысяч человек. Результаты научной работы опубликовали в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Издание уточняет, что речь идет об инновационных препаратах, имитирующих действие природного гормона глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). К таким относится популярный "Оземпик". Он замедляет пищеварение, снижает аппетит и при этом стимулирует выработку инсулина.

Ученые проанализировали данные электронных медицинских карт с декабря 2017 года по апрель 2026-го. В выборку попали совершеннолетние пациенты, находившиеся под наблюдением врачей в течение двух лет после начала лечения. Их разделили на две группы. В первой были люди, лечившиеся от диабета без препаратов с ГПП-1, а во второй – те, кому их назначили, когда диагностировали болезнь.

У последних риск проблем со вкусом оказался выше на 52%, а с обонянием – на 81%. У некоторых зафиксировали полную потерю запахов или их искажение.

На основе полученных результатов ученые сделали вывод о необходимости дальнейших исследований.

Ранее мы писали, почему люди набирают вес и как этого избежать.