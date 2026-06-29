Легендарный корабль Кука, которого "съели аборигены", нашли спустя 250 лет

Австралийский морской музей сделал официальное заявление о том, что обломки корабля под номером RI 2394, найденные в гавани Ньюпорта (США), являются судном капитана Джеймса Кука, сообщает Zakon.kz.

Джеймс Кук (1728–1779) – знаменитый британский мореплаватель, картограф и исследователь. Он прославился проведением трех масштабных кругосветных экспедиций, в ходе которых значительно расширил представления европейцев о географии Мирового океана.

Легенда о том, что Кука съели аборигены – исторический миф. В феврале 1779 года его убили во время конфликта с коренными жителями на Гавайских островах из-за кражи местными одной из лодок корабля.

Как пишет ZME Science, поиски его корабля шли 25 лет: и над водой, и под ней. Все эти годы в иле гавани Ньюпорта покоились остатки судна, которое в свое время обогнуло земной шар.

Команда ANMM тщательно анализировала исторические карты, чертежи и конструктивные особенности. Особое внимание они уделили форме корпуса, расположению мачт, редким соединениям деревянных элементов – так называемым scarph – и происхождению древесины: все это совпало с историческими описаниями корабля.

На борту под именем "Индевор" Кук совершил свою первую кругосветную экспедицию, в ходе которой выяснил, что Новая Зеландия – не часть материка, а два самостоятельных острова, разделенных узким проливом, впоследствии названным в его честь.

Судно продали в 1775 году и переименовали в "Лорд Сэндвич". В дальнейшем корабль использовали в военных целях – его потопили британские войска во время войны за независимость США в 1778 году.

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