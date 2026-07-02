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Наука и технологии

Рекордные процессы на Солнце обрушат на Землю сильные магнитные бури

магнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:01 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
На Солнце растет группа пятен. Ученые отмечают, что ее размеры почти близки к рекордным – за последнее десятилетие она уступает лишь легендарной активной области, наблюдавшейся в мае 2024 года, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури 11-12 мая, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, помимо роста группы пятен наблюдается и резкий рост активности – фактически взрывы на Солнце идут непрерывно.

"Однако этот рост все равно примерно в 5-10 раз уступает прогнозным значениям, учитывая размер наблюдаемых на Солнце структур. Причины этого расхождения не вполне понятны. В течение суток (скорее всего начиная с ночи с четверга на пятницу) к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен. Хотя экстремально сильных взрывов на Солнце пока не зафиксировано, воздействие, вероятно, будет заметным – в диапазоне от G2 до G3, что может означать самую сильную бурю за последние несколько месяцев", – сообщили ученые.

Предполагается, что к выходным группы пятен окажутся настолько далеко, что даже вспышки рекордной силы уже не смогут повлиять на Землю.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:01
На Солнце появилась крупнейшая активная область 2026 года

30 июня на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, которая продолжалась 37 минут.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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