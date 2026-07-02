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Наука и технологии

Астроном 8 лет уговаривал NASA сделать фото в космосе, которое считали бессмысленным

Космос, свет, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 03:30 Фото: magnific
Астроном Карл Саган годами пытался убедить НАСА сделать снимок, который многие считали бессмысленным: Земля, находящаяся на расстоянии более 6 миллиардов километров, уменьшенная до бледно-голубой точки размером меньше пикселя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет spacedaily.com, в 1990 году "Вояджер-1" наконец запечатлел нашу планету. В итоге эта крошечная точка стала одним из самых впечатляющих изображений в истории человечества.

Земля получилась размером менее одного пикселя, бледной искоркой света в полосе рассеянного солнечного света. Снимок практически не содержал научной информации, и именно поэтому он едва не остался незамеченным.

Позже астроном объяснил свою идею: он хотел изобразить Землю такой, какой она есть на самом деле в космосе, не как шар, заполняющий кадр, а как нечто маленькое, чем она является на фоне темноты.

Земля, космос, свет, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 03:30

Фото: NASA

Эта задумка возникла еще в 1980 году, когда "Вояджер-1" пролетел мимо Сатурна. Долгие годы ее отвергали, и это было вполне разумно. Команда "Вояджера" располагала ограниченными инженерными ресурсами, а направление камер обратно во внутреннюю часть Солнечной системы означало их наведение близко к Солнцу, что создавало риск повреждения.

По собственным данным НАСА, потребовалось восемь лет и шесть отдельных запросов, прежде чем изображение было одобрено. Это был реальный инструмент, подвергшийся реальному риску ради фотографии, которая не показала бы ничего измеримого.

Снимок был наконец сделан 14 февраля 1990 года. Планетарная миссия завершилась, и камеры собирались окончательно отключить, поэтому "Вояджер-1" использовал их в последний раз, проведя съемку неба для создания "семейного портрета" Солнечной системы. На одном из кадров запечатлена Земля.

На нем наш мир предстает в виде точки размером примерно 0,12 пикселя, случайно пойманной в луче солнечного света, рассеянном внутри оптики камеры. Вскоре после этого камеры были выключены.

Ранее ученым удалось "заглянуть в будущее" и назвать дату смерти Земли.

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Аксинья Титова
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