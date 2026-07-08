Ученые назвали десять городов, которые через 50 лет превратятся в пустыню

Изменение климата уже трансформирует природную географию США. Исследователи проекта Open Earth Monitor Cyberinfrastructure использовали данные высокого разрешения и машинное обучение, чтобы составить карту того, как к 2080 году изменятся природные зоны растительности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет Yahoo, прогнозы показывают, что десятки американских городов в течение следующих полувека превратятся в полноценные пустынные биомы (природные зоны), что изменит ландшафт, растительность и пригодность для жизни целых населенных пунктов.

Исследователи обнаружили, что центральная часть США станет жарче и суше, а характерные для США луга сменятся более пустынной растительностью – меньше полевых цветов, больше перекати-поле.

Влажные леса вдоль восточного побережья могут уступить место более сухой, засухоустойчивой флоре, в то время как пустыни Аризоны, Нью-Мексико и южной Калифорнии расширятся на территорию Техаса и Колорадо.

Прогнозируется, что площадь земель, классифицируемых как прохладные смешанные леса, прохладные вечнозеленые хвойные леса и умеренные вечнозеленые хвойные открытые лесные массивы, сократится больше всего, в то время как более сухие, засушливые экосистемы расширятся.

Прогнозируется, что площадь пустынного биома увеличится с 6,0% до 11,9% от общей площади США – и распространится на некоторые из крупнейших городов Америки. Более детальный анализ данных показывает, какие крупные города превратятся в пустыни в течение следующих 50 лет.

10. Ричленд, штат Вашингтон

Текущая классификация биомов: Степь

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 60 867 человек.

9. Гранд-Джанкшен, Колорадо

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 65 918 человек.

8. Паско, Вашингтон

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 77 274 человека.

7. Кенневик, Вашингтон

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 83 823

6. Рио-Ранчо, Нью-Мексико

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 104 351 человек.

5. Спаркс, Невада

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 108 025 человек.

4. Пуэбло, Колорадо

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 111 430 человек.

3. Ланкастер, Калифорния

Текущая классификация биомов: Степь

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 171 465 человек.

2. Рено, Невада

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 265 196 человек.

1. Бейкерсфилд, Калифорния

Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.

Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня

Текущая численность населения: 404 321 человек.

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