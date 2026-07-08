Ученые назвали десять городов, которые через 50 лет превратятся в пустыню
Как пишет пишет Yahoo, прогнозы показывают, что десятки американских городов в течение следующих полувека превратятся в полноценные пустынные биомы (природные зоны), что изменит ландшафт, растительность и пригодность для жизни целых населенных пунктов.
Исследователи обнаружили, что центральная часть США станет жарче и суше, а характерные для США луга сменятся более пустынной растительностью – меньше полевых цветов, больше перекати-поле.
Влажные леса вдоль восточного побережья могут уступить место более сухой, засухоустойчивой флоре, в то время как пустыни Аризоны, Нью-Мексико и южной Калифорнии расширятся на территорию Техаса и Колорадо.
Прогнозируется, что площадь земель, классифицируемых как прохладные смешанные леса, прохладные вечнозеленые хвойные леса и умеренные вечнозеленые хвойные открытые лесные массивы, сократится больше всего, в то время как более сухие, засушливые экосистемы расширятся.
Прогнозируется, что площадь пустынного биома увеличится с 6,0% до 11,9% от общей площади США – и распространится на некоторые из крупнейших городов Америки. Более детальный анализ данных показывает, какие крупные города превратятся в пустыни в течение следующих 50 лет.
10. Ричленд, штат Вашингтон
- Текущая классификация биомов: Степь
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 60 867 человек.
9. Гранд-Джанкшен, Колорадо
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 65 918 человек.
8. Паско, Вашингтон
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 77 274 человека.
7. Кенневик, Вашингтон
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 83 823
6. Рио-Ранчо, Нью-Мексико
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 104 351 человек.
5. Спаркс, Невада
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 108 025 человек.
4. Пуэбло, Колорадо
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 111 430 человек.
3. Ланкастер, Калифорния
- Текущая классификация биомов: Степь
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 171 465 человек.
2. Рено, Невада
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 265 196 человек.
1. Бейкерсфилд, Калифорния
- Текущая классификация биома: Умеренный вечнозеленый хвойный открытый лес.
- Прогнозируемая классификация биомов на 2061-2080 годы: Пустыня
- Текущая численность населения: 404 321 человек.
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