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Наука и технологии

Назван космический аппарат, который летит почти 50 и продолжит еще тысячи лет

Космические аппараты, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 00:32 Фото: NASA
"Вояджер-1" – самый быстрый и самый удаленный объект, когда-либо созданный человеком. Он покинул Землю в 1977 году и, почти полвека спустя, все еще движется со скоростью около 17 километров в секунду по инерции, что намного быстрее любой пули, выпущенной из винтовки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, по этому показателю он удерживает рекорд, к которому ничто другое не может приблизиться. Сейчас "Вояджер-1" находится примерно в 170 раз дальше от Солнца, чем Земля, на расстоянии около 25 миллиардов километров.

В 2012 году он пересек гелиопаузу – границу, где пузырь частиц Солнца переходит в межзвездное пространство, став первым космическим аппаратом, работающим между звездами. По величине расстояния и выносливости ничто другое, созданное человеком, не может сравниться с ним.

Ближайшая к Солнцу звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии более четырех световых лет. Космический аппарат "Вояджер-1" не нацелен ни на нее, ни на какую-либо конкретную звезду. Примерно через 40 000 лет он пролетит на расстоянии около 1,6 световых лет от тусклой звезды Gliese 445, и это будет максимально близкое расстояние до другого солнца, на котором будет проходить его траектория.

Чтобы максимально продлить оставшееся время работы космического аппарата, инженеры Лаборатории реактивного движения НАСА отключают приборы по одному.

Подсистема для регистрации космических лучей была отключена в начале 2025 года, а прибор для регистрации низкоэнергетических заряженных частиц – в апреле 2026 года.

Два научных прибора все еще работают: один измеряет магнитные поля, а другой регистрирует плазменные волны. Команда также готовит более масштабное энергосберегающее изменение, которое будет тестироваться до середины 2026 года, чтобы выиграть больше времени.

В какой-то момент в течение следующих нескольких лет доступная мощность упадет настолько, что ее будет недостаточно для работы чего-либо вообще, и "Вояджер-1" замолкнет.

Но он не остановится, а продолжит двигаться со скоростью 17 километров в секунду, в темноте и тишине, на протяжении тысяч лет, необходимых для достижения светового года, и десятков тысяч лет, необходимых для приближения к другой звезде.

Ранее ученых озадачили башни изо льда, которые "вырастают" посреди пустыни.

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Аксинья Титова
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