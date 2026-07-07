Спустя век в Гималаях выявили пять новых змей, которых ошибочно считали одним видом

Более 160 лет гималайская ямкоголовая гадюка считалась одной широко распространенной змеей, обитающей на территории Пакистана, Индии и Непала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, теперь новое исследование выявило пять отдельных видов, в том числе три, которые наука никогда ранее официально не признавала.

Это открытие меняет представление исследователей о биоразнообразии в одном из наименее изученных горных регионов Азии и поднимает острый вопрос охраны природы.

Первоначальный вид гималайской ямкоголовой гадюки, Gloydius himalayanus, был впервые описан в 1864 году. В соответствии с новой редакцией ареал этого вида более строго ограничен северо-западной Индией.

Ямкоголовая гадюка из Чамбы (Gloydius chambensis) была описана еще в 2022 году в индийском округе Чамба. Новая работа расширяет ее известный ареал на запад, в Кашмирскую долину.

Затем появляются три новых вида. Хазарская ямкоголовая гадюка (Gloydius hazarensis) была обнаружена на северо-востоке Пакистана. Гиндукушская ямкоголовая гадюка (Gloydius hindukushensis) обитает в восточных предгорьях Гиндукуша на северо-западе Пакистана. Непальская ямкоголовая гадюка (Gloydius nepalensis) теперь известна по находкам в западном и центрально-западном Непале.

Это был не просто случай обнаружения странной змеи в дикой природе и присвоения ей нового имени. Исследователи объединили современные полевые исследования с историческими музейными образцами, свежими и старыми образцами ДНК, структурой тела, анатомией скелета, данными о распространении и экологическими данными.

Некоторые из важнейших свидетельств хранились в коллекциях десятилетиями, даже более века, прежде чем новые генетические инструменты снова сделали их полезными.

Сохранившаяся змея, найденная давным-давно, могла помочь ученым определить, какая из гималайских ямкоголовых змей является "настоящей", а какая была ошибочно отнесена к одной и той же группе.

Это напоминание о том, что каталогизация природного мира еще не завершена. Даже ядовитая змея, известная с XIX века, может нас удивить.

Ранее ученые назвали самую распространенную геометрическую фигуру, встречающуюся в природе.