Спустя 400 лет астрономы выяснили, чем является точка возле Юпитера, которую открыл ⁠Галилей

В январе 1610 года итальянский астроном Галилео Галилей направил небольшой телескоп на Юпитер и заметил то, чего там быть не должно: крошечные точки света вблизи планеты, меняющие свое положение каждую ночь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Spacedaily, в его телескоп Европа была лишь движущейся точкой вблизи Юпитера, одного из четырех спутников, которые в конечном итоге войдут в историю астрономии как галилеевы спутники.

Европа, самый маленький из четырех крупных спутников Юпитера, теперь считается одним из самых интересных океанических миров в Солнечной системе: ярким ледяным телом с вероятным глобальным океаном соленой воды, погребенным под его замерзшей оболочкой.

На странице НАСА, посвященной фактам о Европе, указывается, что доказательства существования этого океана убедительны, хотя прямое подтверждение еще ожидается в ходе будущей миссии.

Также отмечается, что океан Европы может содержать вдвое больше воды, чем мировой океан Земли, несмотря на то, что диаметр спутника составляет лишь около четверти диаметра Земли.

Открытие Галилео имело значение, потому что показало, что не все на небе вращается вокруг Земли. Четыре спутника, вращающиеся вокруг Юпитера, наглядно подтвердили существование Вселенной, более сложной, чем допускала старая геоцентрическая модель. Галилео мог отслеживать положение Европы, но не мог измерить ее поверхность, состав или внутреннее строение.

Только более поздние телескопы, пролеты космических аппаратов и магнитные измерения превратили эту точку света в мир с геологическими особенностями.

Первые признаки близости появились в эпоху космических аппаратов. Космические аппараты НАСА "Вояджер-1" и "Вояджер-2" в 1979 году пролетели через систему Юпитера и передали изображения, демонстрирующие неожиданно яркую и гладкую поверхность Европы.

По сравнению со многими другими ледяными спутниками, Европа имела мало крупных кратеров, мало высоких гор и сеть длинных темных полос и хребтов, пересекающих ее лед. Поверхность Европы покрыта водяным льдом, но это не просто замерзшая корка.

Снимки, полученные с помощью космических аппаратов, показывают трещины, гребни, полосы и хаотичные участки, где, по-видимому, ледяные глыбы сместились и снова замерзли. Космический аппарат НАСА "Галилео", вышедший на орбиту вокруг Юпитера в 1995 году, предоставил наиболее важные ранние доказательства.

Во время многократных пролетов мимо Европы "Галилео" обнаружил, что магнитное поле Юпитера возмущено в космическом пространстве вокруг спутника. Наилучшее объяснение заключалось в том, что Европа содержала глубокий слой электропроводящего материала под поверхностью.

Ранее ученые создали карту "потерянного" восьмого материка Земли.