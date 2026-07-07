Ученые создали карту "потерянного" восьмого материка Земли

Ученые завершили картографирование Зеландии, описываемой в современной геологической литературе как восьмой континент Земли, сообщает Zakon.kz.

Находится она в основном под водой, вокруг Новой Зеландии и Новой Каледонии. Около 95 процентов ее массы затонуло под водой.

В 2023 году исследователи завершили картографирование северных двух третей Зеландии, закончив документирование почти 5,1 миллиона квадратных километров затопленной суши. "Картирование" означает, что разведывательная карта континентального масштаба является полной. Исследование опубликовано в журнале Tectonics.

История Зеландии восходит к Гондване, древнему суперконтиненту, на территории которого также находились территории современной Австралии и Антарктиды. Ранее считалось, что Зеландия отделилась примерно 80 миллионов лет назад и затонула. Новая картина более сложная и более точная. В обзоре 2025 года описывается длительный тектонический процесс, завершившийся примерно 105 миллионов лет назад, постепенное отделение Зеландии от Гондваны примерно от 80 до 60 миллионов лет назад и отделение континента примерно 55 миллионов лет назад.

Затем последовали новые разрушения. Примерно последние 45 миллионов лет граница Тихоокеанской и Австралийской плит пересекала Зеландию, деформируя континент, который и без того был в основном под водой.

Новая Зеландия представляет собой наиболее узнаваемую надводную часть Зеландии, хотя несколько других островов в этом районе также входят в состав этого, возможно, континента.

В ходе этого исследования, проведенного под руководством Ника Мортимера, были извлечены грунты из северных двух третей затопленной территории: галечный и булыжниковый песчаник, мелкозернистый песчаник, аргиллит, биокластический известняк и базальтовая лава различных периодов. Как пишут исследователи, датируя породы и интерпретируя магнитные аномалии, им удалось составить карту основных геологических единиц Северной Зеландии, пишет Popular mechanics.

"Эта работа завершает геологическое картирование шельфа всего континента Зеландия", – заявили они.

Следующая глава посвящена бассейнам. В 2024 году был представлен отчет о 25 крупных шельфовых осадочных бассейнах, занимающих около 1,64 миллиона квадратных километров – примерно 28 процентов шельфовой территории Новой Зеландии. Фундаментные породы могут подсказать геологам, где находится твердый каркас континента. Осадочные бассейны содержат различные подсказки: палеоклимат, океанические течения, горообразование, биоразнообразие и долгую историю поверхности, которая накапливалась после растяжения и истончения земной коры.

Подводный континент по-прежнему остается геологическим чудом, но теперь он также представляет собой и рабочий набор данных.

Ранее в водах Новой Зеландии нашли гигантский древний черный коралл высотой около четырех метров.