Геологи обнаружили "колыбель" золота, до которой никогда не добраться человечеству

Геохимики из Геттингенского университета (Германия) нашли химические доказательства того, что материал из ядра Земли смешивается с мантийным плюмом, питающим вулканы Гавайев, – границей, которая долгое время считалась герметичной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Spacedaily, исследование, проведенное под руководством Нильса Месслинга совместно со старшим автором Маттиасом Вильбольдом, опубликовано в журнале Nature 21 мая 2025 года.

Это всего лишь одно исследование, основанное на одном изотопном сигнале в одной вулканической системе, и его следует рассматривать именно так, а не как окончательное объяснение того, как устроены глубинные слои Земли.

Контекст этого открытия более древний и хорошо изученный. Когда Земля еще была расплавленной, более 4,5 миллиардов лет назад, плотные металлы, включая золото, платину и рутений, опускались к центру по мере того, как планета разделялась на слои – процесс, известный как дифференциация ядра и мантии.

По большинству существующих оценок, более 99,999% золота планеты оказалось запертым в ядре, примерно на глубине 3000 км под мантией. Именно поэтому золота сравнительно мало в земной коре.

Гёттингенская команда не обнаружила самого золота в гавайской лаве. Они измерили изотоп рутения, металла платиновой группы, называемого рутением-100, в базальтах, собранных на Гавайях, в том числе из активного лавового озера на Килауэа.

Более ранние исследования уже установили, что ядро ​​имеет несколько иную изотопную сигнатуру рутения-100, чем мантия, – различие, оставшееся после поздней стадии аккреции Земли, когда поступающий материал изменил изотопный состав мантии, но не достиг ядра. Это дает исследователям химический отпечаток, который отличает материал ядра от обычной мантийной породы.

Гавайские базальты демонстрировали устойчивое повышение уровня изотопного состава рутения-100, характерного для ядерных пород, наряду с аномальными значениями изотопов вольфрама – еще одним маркером, связанным с ядерным материалом. Как говорится в самом исследовании, это сочетание "диагностирует вклад ядра" в горные породы, питающие вулканическую активность Гавайев.

Именно изотопный состав указывает на наличие основного материала, а не прямое обнаружение золота.

Ничто из этого не делает гавайскую лаву источником золота. По собственным словам исследователей, количество материала, образовавшегося из ядра вулкана и достигшего поверхности, ничтожно мало, и само золото в этих породах не было обнаружено в измеримом избытке.

Месслинг осторожно представил результат как свидетельство продолжающегося процесса, а не как открытие доступного месторождения, описав его как "очень медленное возвращение планетой своих зарытых сокровищ" и предупредив, что вопрос о том, происходил ли этот обмен на протяжении всей истории Земли или является чем-то специфическим для настоящего времени, еще предстоит выяснить.

Ранее был найден единственный на Земле вулкан, ежедневно выбрасывающий чистое золото.