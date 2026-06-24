Геологи обнаружили запасы золота в воздухе над Антарктидой
Как пишет IFLScience, ученые выяснили, что один из вулканов, скрывающихся на этом самом южном участке суши, извергает на окружающий ландшафт потоки кристаллизованного золота.
Сегодня самым мощным вулканом в Антарктиде является Эребус, названный в честь корабля HMS Erebus полярным исследователем сэром Джеймсом Кларком Россом в 1841 году – того самого судна, которое исчезло во время злополучной экспедиции Франклина несколько лет спустя.
Вулкан Эребус, расположенный рядом с двумя другими вулканами на острове Росса (можете догадаться, в честь кого он назван), имеет высоту 3764 метра, что делает его вторым по величине вулканом в Антарктиде (самый высокий – гора Сидли).
Если бы вы посмотрели прямо вниз в кальдеру Эребуса, вы бы увидели светящееся пятно у ее основания. Это кипящее лавовое озеро, которое с 1972 года способствует агрессивным, но "ценным" извержениям лавы Эребуса.
Каждый день вулкан извергает клубы газа и пара, содержащие мельчайшие кристаллы металлического золота размером не более 20 микрометров.
Всего за один день гора может высвободить около 80 граммов золота, стоимость которого оценивается примерно в 6000 долларов, и это золото рассеивается на обширной территории. Ученые даже обнаружили следы частиц золота в атмосферном воздухе на расстоянии около 1000 километров. Ожидается, что в будущем на территории Антарктиды будет столько золота, что его невозможно будет купить.
Ранее стало известно, что Норвегия ищет на глубине 6000 метров в северных морях.