Геологи обнаружили запасы золота в воздухе над Антарктидой

В Антарктиде, среди ее безлюдных ландшафтов, скрывается удивительно большое количество вулканов. Только в Западной Антарктиде и Земле Берда насчитывается более 138 подледниковых вулканов, большинство из которых находятся в спящем состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, ученые выяснили, что один из вулканов, скрывающихся на этом самом южном участке суши, извергает на окружающий ландшафт потоки кристаллизованного золота.

Сегодня самым мощным вулканом в Антарктиде является Эребус, названный в честь корабля HMS Erebus полярным исследователем сэром Джеймсом Кларком Россом в 1841 году – того самого судна, которое исчезло во время злополучной экспедиции Франклина несколько лет спустя.

Вулкан Эребус, расположенный рядом с двумя другими вулканами на острове Росса (можете догадаться, в честь кого он назван), имеет высоту 3764 метра, что делает его вторым по величине вулканом в Антарктиде (самый высокий – гора Сидли).

Если бы вы посмотрели прямо вниз в кальдеру Эребуса, вы бы увидели светящееся пятно у ее основания. Это кипящее лавовое озеро, которое с 1972 года способствует агрессивным, но "ценным" извержениям лавы Эребуса.

Каждый день вулкан извергает клубы газа и пара, содержащие мельчайшие кристаллы металлического золота размером не более 20 микрометров .

Всего за один день гора может высвободить около 80 граммов золота, стоимость которого оценивается примерно в 6000 долларов, и это золото рассеивается на обширной территории. Ученые даже обнаружили следы частиц золота в атмосферном воздухе на расстоянии около 1000 километров. Ожидается, что в будущем на территории Антарктиды будет столько золота, что его невозможно будет купить.

Ранее стало известно, что Норвегия ищет на глубине 6000 метров в северных морях.