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Наука и технологии

В Китае изобрели ядерную батарею, способную работать тысячелетиями

Ядерная батарея нового поколения, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 06:32 Фото: tphuang/X
Исследователи из Северо-Западного педагогического университета совместно с сотрудниками Ганьсуской технологической компании "Чжулун" в Китае создали ядерную батарею нового поколения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, для этого они использовали изотоп углерода-14 и преобразователь из карбида кремния (SiC).

Новая ядерная батарея представляет собой значительное улучшение по сравнению со своей предшественницей не только с точки зрения емкости, но и потому, что она была разработана внутри страны.Изобретение способно работать тысячелетиями.

Ядерная батарея, также известная как радиоизотопная или атомная батарея, использует энергию распада радиоактивного изотопа внутри себя для выработки электроэнергии.

Поскольку период полураспада радиоактивных изотопов может составлять несколько десятилетий, если не столетий, ядерная батарея может оставаться активной гораздо дольше, чем ее химические аналоги.

Это делает их идеальными для использования в космических аппаратах и ​​дистанционных датчиках окружающей среды, а также полезными в медицинских имплантатах, когда можно использовать подходящий радиоактивный материал.

Ядерные батареи использовались в миссиях в дальний космос НАСА в зондах Voyager в 1977 году и марсоходе Curiosity в 2012 году. Китай также использовал ядерные батареи в своих луноходах Chang'e-3 и Chang'e-4.

Недавний успех является частью стратегии компании по созданию более компактных и мощных ядерных батарей, пригодных для промышленного применения.

Ранее геологи обнаружили "колыбель" золота, до которой никогда не добраться человечеству.

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Аксинья Титова
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