Золотой зонд NASA "проснулся" в космосе и увидел нечто на краю Солнечной системы
Как пишет The Independent, зонд стоимостью 780,6 миллиона долларов, который первым исследовал Плутон вблизи, движется по дальним уголкам нашей Солнечной системы, примерно в 9,6 млрд километров от Земли.
Зарегистрированные аппаратом данные могут помочь получить дополнительные ответы о формировании нашей Вселенной и о том, что находится внутри далекого пояса астероидов Койпера.
В периоды длительных экспедиций New Horizons обычно впадает в спячку, продолжая собирать и хранить информацию. Этот период спячки длился 321 день и закончился 23 июня.
К счастью, космический аппарат New Horizons очнулся в добром здравии. В ближайшие дни команда передаст данные о состоянии и безопасности космического аппарата.
Затем он получит данные с трех научных приборов New Horizons:
- студенческого пылевого счетчика Venetia Burney, который обнаруживает космическую пыль;
- научного спектрометра Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation, предназначенного для обнаружения частиц на Плутон;
- и прибора Solar Wind at Pluto, измеряющего солнечный ветер.
Менее чем через месяц научные приборы возобновят свою работу.
Первый запуск космического аппарата New Horizons с Земли состоялся в январе 2006 года, это был самый быстрый запуск в истории.
Космический аппарат был разработан для изучения Плутона, что и было сделано в июле 2015 года. Его второй целью было достижение объекта пояса Койпера – Аррокота, самого дальнего объекта, когда-либо исследованного вблизи. Это произошло в 2019 году.
В ходе своего путешествия космический аппарат New Horizons пролетел мимо Юпитера, сделал впечатляющие снимки его спутников и изучил внешнюю атмосферу Солнца, известную как гелиосфера.
Ранее спустя 400 лет астрономы выяснили, чем является точка возле Юпитера, которую открыл Галилей.