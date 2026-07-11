Золотой зонд NASA "проснулся" в космосе и увидел нечто на краю Солнечной системы

Космический аппарат НАСА "Новые горизонты" только что вышел из почти годичной спячки. Теперь ученые с нетерпением ждут результатов его работы и готовы ознакомиться с собранными данными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, зонд стоимостью 780,6 миллиона долларов, который первым исследовал Плутон вблизи, движется по дальним уголкам нашей Солнечной системы, примерно в 9,6 млрд километров от Земли.

Зарегистрированные аппаратом данные могут помочь получить дополнительные ответы о формировании нашей Вселенной и о том, что находится внутри далекого пояса астероидов Койпера.

В периоды длительных экспедиций New Horizons обычно впадает в спячку, продолжая собирать и хранить информацию. Этот период спячки длился 321 день и закончился 23 июня.

К счастью, космический аппарат New Horizons очнулся в добром здравии. В ближайшие дни команда передаст данные о состоянии и безопасности космического аппарата.

Затем он получит данные с трех научных приборов New Horizons:

студенческого пылевого счетчика Venetia Burney, который обнаруживает космическую пыль;

научного спектрометра Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation, предназначенного для обнаружения частиц на Плутон;

предназначенного для обнаружения частиц на Плутон; и прибора Solar Wind at Pluto, измеряющего солнечный ветер.

Менее чем через месяц научные приборы возобновят свою работу.

Первый запуск космического аппарата New Horizons с Земли состоялся в январе 2006 года, это был самый быстрый запуск в истории.

Космический аппарат был разработан для изучения Плутона, что и было сделано в июле 2015 года. Его второй целью было достижение объекта пояса Койпера – Аррокота, самого дальнего объекта, когда-либо исследованного вблизи. Это произошло в 2019 году.

В ходе своего путешествия космический аппарат New Horizons пролетел мимо Юпитера, сделал впечатляющие снимки его спутников и изучил внешнюю атмосферу Солнца, известную как гелиосфера.

Ранее спустя 400 лет астрономы выяснили, чем является точка возле Юпитера, которую открыл ⁠Галилей.