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Наука и технологии

Впечатляющее зрелище: появились кадры вывоза ракеты "Союз-2.1а" на Байконуре

стартовый комплекс ракет, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 14:47 Фото: telegram/borisov_cosmonaut, снимок Ивана Тимошенко
На космодроме Байконур ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом комплексе. Зрелищными снимками одного из самых важных этапов подготовки к запуску поделился член экипажа, сообщает Zakon.kz.

Член дублирующего экипажа космической экспедиции Константин Борисов опубликовал в своем Telegram-канале видео и фотографии вывоза ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", старт которого намечен на 14 июля.

По словам космонавта, возможность наблюдать вывоз и установку ракеты на стартовом столе предоставляется именно дублирующему экипажу, тогда как основной в это время продолжает подготовку по своей программе.

"Сегодня мне выпала уникальная возможность – наблюдать вывоз и вертикализацию ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29". Это привилегия дублирующего экипажа. Основной экипаж сейчас готовится по своей программе, их берегут и не отвлекают поездкой на стартовый стол", – написал Борисов.

Как сообщили в Роскосмосе, после вывоза специалисты установили ракету в вертикальное положение на стартовом комплексе и приступили к заключительным предстартовым операциям.

В состав основного экипажа "Союза МС-29" входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Их полет к Международной космической станции запланирован на 14 июля.

Ранее ученые сообщили, что золотой зонд NASA "проснулся" в космосе и увидел нечто на краю Солнечной системы. Также были опубликованы зрелищные кадры космического события.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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