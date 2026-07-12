Volkswagen заменил газонокосилки живыми овцами

На заводе в польской Познани немецкий автомобильный бренд VW заменил газонокосилки стадом из 100 овец, сообщает Zakon.kz.

Там расположена система из 31 тыс. солнечных панелей, которая покрывает примерно четверть энергопотребления завода. До осени животные будут естественным образом постригать там траву, пишет Carscoop.

Такой подход позволит отказаться от части техники и одновременно создать для животных комфортные условия, поскольку солнечные панели дают им тень и защищают от жары.

"Овцы быстро освоились на новом месте, разделились на небольшие группы и спокойно пасутся по всей территории", – отметил владелец стада.

У проекта есть и исследовательская составляющая. Вместе с учеными Познаньского университета естественных наук компания изучает, как выпас овец влияет на биоразнообразие, качество почвы, растительность, благополучие животных и местный микроклимат. Исследователи также проверяют, помогает ли тень от солнечных панелей снизить тепловую нагрузку на животных.

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