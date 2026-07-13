Климатологи выяснили, когда температура на Земле достигнет 65°C и исчезнут последние растения

Земля не всегда будет "зеленой" планетой, которую мы знаем. По мере того, как Солнце будет становиться ярче, температура будет повышаться, и последние растения могут исчезнуть уже через 1,9 миллиарда лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Libertatea, по одному из сценариев, проанализированных учеными, средняя температура поверхности планеты достигнет около 65°C. Жара станет слишком сильной даже для самых выносливых наземных растений.

В исследовании ученых Якоба Хакк-Мисры и Эрика Вольфа представлена трехмерная климатическая модель возможных изменений планеты в течение следующих двух миллиардов лет.

В частности, они рассматривали увеличение количества энергии, получаемой от Солнца, и уменьшение концентрации углекислого газа в атмосфере.

Результаты показывают, что растительность может существовать гораздо дольше, чем предполагалось в некоторых предыдущих исследованиях. В наиболее благоприятном сценарии растения могут просуществовать еще около 1,87 миллиарда лет.

Примерно через 1,68 миллиарда лет средняя глобальная температура может превысить 50°C. В этот момент Земля станет слишком горячей для большинства наземных растений. Примерно через 1,87 миллиарда лет средняя глобальная температура может превысить почти 65°C.

Это предел, при котором, по мнению исследователей, даже самые выносливые из известных наземных растений больше не смогут выжить. Температура в 65°C – это оценочная средняя температура для всей планеты, а не температура, зафиксированная в конкретном регионе или в один конкретный день.

Второй сценарий, проанализированный исследователями, предполагает, что растения могут исчезнуть по другой причине. На Земле существует естественный механизм, с помощью которого углекислый газ уходит из атмосферы и фиксируется в горных породах. Этот процесс помогает планете не нагреваться слишком быстро, но может лишить растения газа, необходимого им для фотосинтеза.

В этом сценарии температура останется относительно стабильной, но количество CO₂ будет продолжать снижаться. Растения, использующие C4-фотосинтез, могут столкнуться с серьезными проблемами, когда уровень углекислого газа упадет примерно до десяти частей на миллион, порога, который может быть достигнут примерно через 1,35 миллиарда лет.

Однако авторы показывают, что некоторые более устойчивые растения могли бы продолжать жить при его еще более низких концентрациях.

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