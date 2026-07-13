#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Климатологи выяснили, когда температура на Земле достигнет 65°C и исчезнут последние растения

Пустыня, шлем, росток, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 06:28 Фото: pexels
Земля не всегда будет "зеленой" планетой, которую мы знаем. По мере того, как Солнце будет становиться ярче, температура будет повышаться, и последние растения могут исчезнуть уже через 1,9 миллиарда лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Libertatea, по одному из сценариев, проанализированных учеными, средняя температура поверхности планеты достигнет около 65°C. Жара станет слишком сильной даже для самых выносливых наземных растений.

В исследовании ученых Якоба Хакк-Мисры и Эрика Вольфа представлена трехмерная климатическая модель возможных изменений планеты в течение следующих двух миллиардов лет.

В частности, они рассматривали увеличение количества энергии, получаемой от Солнца, и уменьшение концентрации углекислого газа в атмосфере.

Результаты показывают, что растительность может существовать гораздо дольше, чем предполагалось в некоторых предыдущих исследованиях. В наиболее благоприятном сценарии растения могут просуществовать еще около 1,87 миллиарда лет.

Примерно через 1,68 миллиарда лет средняя глобальная температура может превысить 50°C. В этот момент Земля станет слишком горячей для большинства наземных растений. Примерно через 1,87 миллиарда лет средняя глобальная температура может превысить почти 65°C.

Это предел, при котором, по мнению исследователей, даже самые выносливые из известных наземных растений больше не смогут выжить. Температура в 65°C – это оценочная средняя температура для всей планеты, а не температура, зафиксированная в конкретном регионе или в один конкретный день.

Второй сценарий, проанализированный исследователями, предполагает, что растения могут исчезнуть по другой причине. На Земле существует естественный механизм, с помощью которого углекислый газ уходит из атмосферы и фиксируется в горных породах. Этот процесс помогает планете не нагреваться слишком быстро, но может лишить растения газа, необходимого им для фотосинтеза.

В этом сценарии температура останется относительно стабильной, но количество CO₂ будет продолжать снижаться. Растения, использующие C4-фотосинтез, могут столкнуться с серьезными проблемами, когда уровень углекислого газа упадет примерно до десяти частей на миллион, порога, который может быть достигнут примерно через 1,35 миллиарда лет.

Однако авторы показывают, что некоторые более устойчивые растения могли бы продолжать жить при его еще более низких концентрациях.

Ранее мы писали о том, что в нескольких областях РК прогнозируют жару до +45°: прогноз погоды на 13 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Когда Солнце убьет все живое на планете Земля
16:46, 10 января 2025
Когда Солнце убьет все живое на Земле, выяснили ученые
Космос, вспышки, звезда
07:59, 02 апреля 2026
Выяснилось, что произойдет с Землей, если Солнце внезапно погаснет
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
07:38, 20 июня 2026
Синоптики предупреждают о резком повышении температуры этим летом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилось видео уверенной победы &quot;Тобыла&quot; над &quot;Окжетпесом&quot;
00:46, 13 июля 2026
Появилось видео уверенной победы "Тобыла" над "Окжетпесом"
Янник Синнер защитил титул чемпиона &quot;Уимблдона&quot;, обыграв в финале Александра Зверева
00:12, 13 июля 2026
Синнер защитил титул чемпиона "Уимблдона", обыграв в финале Зверева
Расписание боёв: кто из казахстанцев поборется за выход в финал чемпионата Азии (U-19)
23:44, 12 июля 2026
Расписание боёв: кто из казахстанцев поборется за выход в финал чемпионата Азии (U-19)
Как выглядит турнирная таблица КПЛ по итогам 17-го тура
23:16, 12 июля 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ по итогам 17-го тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: