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В нескольких областях РК прогнозируют жару до +45°: прогноз погоды на 13 июля

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 15:56 Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, в западных, северо-западных, северных и юго-восточных регионах страны пройдут дожди с грозами, град, ожидается шквалистый ветер.

В южных, восточных и центральных областях обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. Ночью и утром на западе, севере страны прогнозируется туман.

Сильная жара +35...+43°C ожидается в:

  • Западно-Казахстанской области;
  • Атырауской области;
  • Актюбинской области;
  • Костанайской области;
  • Северо-Казахстанской области;
  • Акмолинской области;
  • Павлодарской области;
  • Карагандинской области;
  • Восточно-Казахстанской области;
  • Алматинской области;
  • Туркестанской области;
  • Жамбылской области;
  • Кызылординской области;
  • областях Жетысу и Абай.

Очень сильная жара +40...+45°C ожидается:

  • в Мангистауской области;
  • в области Улытау;
  • на севере и юге области Жетысу;
  • на юге Костанайской, Карагандинской и Кызылординской областей;
  • в центральной части Алматинской области.

Высокая пожарная опасность ожидается:

  • в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской областях и области Улытау;
  • на западе и в центре области Жетысу;
  • на западе и юго-востоке Атырауской области;
  • на юго-западе Западно-Казахстанской области;
  • на севере, востоке и в центре Мангистауской области;
  • на западе Актюбинской области;
  • на севере и юге Восточно-Казахстанской области;
  • на юге и востоке Карагандинской области;
  • на западе и востоке Павлодарской области;
  • на юге и в центре Костанайской области;
  • на юго-западе и в центре области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается:

  • на севере, юге и востоке области Жетысу;
  • на севере и юго-востоке области Абай;
  • на юге, востоке и в центре Кызылординской области;
  • на западе, севере, юге и в центре Туркестанской области;
  • на западе и севере Жамбылской области;
  • на севере Алматинской области;
  • на юго-востоке Павлодарской области;
  • на западе и севере Карагандинской области;
  • на северо-западе, юго-востоке и в центре Восточно-Казахстанской области.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей и гостей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 июля.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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