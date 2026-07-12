В нескольких областях РК прогнозируют жару до +45°: прогноз погоды на 13 июля
Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В понедельник, согласно прогнозу, в западных, северо-западных, северных и юго-восточных регионах страны пройдут дожди с грозами, град, ожидается шквалистый ветер.
В южных, восточных и центральных областях обещают погоду без осадков.
По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. Ночью и утром на западе, севере страны прогнозируется туман.
Сильная жара +35...+43°C ожидается в:
- Западно-Казахстанской области;
- Атырауской области;
- Актюбинской области;
- Костанайской области;
- Северо-Казахстанской области;
- Акмолинской области;
- Павлодарской области;
- Карагандинской области;
- Восточно-Казахстанской области;
- Алматинской области;
- Туркестанской области;
- Жамбылской области;
- Кызылординской области;
- областях Жетысу и Абай.
Очень сильная жара +40...+45°C ожидается:
- в Мангистауской области;
- в области Улытау;
- на севере и юге области Жетысу;
- на юге Костанайской, Карагандинской и Кызылординской областей;
- в центральной части Алматинской области.
Высокая пожарная опасность ожидается:
- в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской областях и области Улытау;
- на западе и в центре области Жетысу;
- на западе и юго-востоке Атырауской области;
- на юго-западе Западно-Казахстанской области;
- на севере, востоке и в центре Мангистауской области;
- на западе Актюбинской области;
- на севере и юге Восточно-Казахстанской области;
- на юге и востоке Карагандинской области;
- на западе и востоке Павлодарской области;
- на юге и в центре Костанайской области;
- на юго-западе и в центре области Абай.
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается:
- на севере, юге и востоке области Жетысу;
- на севере и юго-востоке области Абай;
- на юге, востоке и в центре Кызылординской области;
- на западе, севере, юге и в центре Туркестанской области;
- на западе и севере Жамбылской области;
- на севере Алматинской области;
- на юго-востоке Павлодарской области;
- на западе и севере Карагандинской области;
- на северо-западе, юго-востоке и в центре Восточно-Казахстанской области.
Ранее "Казгидромет" предупредил жителей и гостей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 июля.
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