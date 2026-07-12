В нескольких областях РК прогнозируют жару до +45°: прогноз погоды на 13 июля

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, в западных, северо-западных, северных и юго-восточных регионах страны пройдут дожди с грозами, град, ожидается шквалистый ветер.

В южных, восточных и центральных областях обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. Ночью и утром на западе, севере страны прогнозируется туман.

Сильная жара +35...+43°C ожидается в:

Западно-Казахстанской области;

Атырауской области;

Актюбинской области;

Костанайской области;

Северо-Казахстанской области;

Акмолинской области;

Павлодарской области;

Карагандинской области;

Восточно-Казахстанской области;

Алматинской области;

Туркестанской области;

Жамбылской области;

Кызылординской области;

областях Жетысу и Абай.

Очень сильная жара +40...+45°C ожидается:

в Мангистауской области;

в области Улытау;

на севере и юге области Жетысу;

на юге Костанайской, Карагандинской и Кызылординской областей;

в центральной части Алматинской области.

Высокая пожарная опасность ожидается:

в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской областях и области Улытау;

на западе и в центре области Жетысу;

на западе и юго-востоке Атырауской области;

на юго-западе Западно-Казахстанской области;

на севере, востоке и в центре Мангистауской области;

на западе Актюбинской области;

на севере и юге Восточно-Казахстанской области;

на юге и востоке Карагандинской области;

на западе и востоке Павлодарской области;

на юге и в центре Костанайской области;

на юго-западе и в центре области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается:

на севере, юге и востоке области Жетысу;

на севере и юго-востоке области Абай;

на юге, востоке и в центре Кызылординской области;

на западе, севере, юге и в центре Туркестанской области;

на западе и севере Жамбылской области;

на севере Алматинской области;

на юго-востоке Павлодарской области;

на западе и севере Карагандинской области;

на северо-западе, юго-востоке и в центре Восточно-Казахстанской области.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей и гостей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 июля.