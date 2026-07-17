Крупнейшее исследование развеяло миф об опасности эпидуральной анестезии для детей

Эпидуральная анестезия во время родов не повышает риск тяжелых осложнений у новорожденных и не связана с развитием детского церебрального паралича, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты крупнейшего на сегодняшний день исследования по этой теме в журнале The BMJ.

Исследователи проанализировали данные 495 695 родов, произошедших в Шотландии с 2007 по 2019 год. Примерно каждая четвертая женщина рожала с применением эпидуральной анестезии.

В ходе работы ученые оценили, связана ли эпидуральная анестезия с:

риском тяжелых неврологических повреждений у новорожденных;

сепсиса;

серьезных нарушений дыхания;

низкой оценки по шкале Апгар;

смерти в первые 28 дней жизни;

развитием детского церебрального паралича в последующие годы.

Результаты показали, что тяжелые неврологические осложнения встречались крайне редко – менее чем у одного ребенка на тысячу родов. При этом использование эпидуральной анестезии не увеличивало риск ни одного из изученных неблагоприятных исходов.

Исследователи не выявили связи между этим методом обезболивания и повреждением мозга, тяжелыми заболеваниями новорожденных, сепсисом, младенческой смертностью или развитием ДЦП.

Авторы работы отмечают, что масштаб исследования и длительный период наблюдения за детьми позволили получить надежные данные о безопасности эпидуральной анестезии. Результаты подтверждают, что этот способ обезболивания во время родов не несет повышенных рисков для здоровья ребенка.

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