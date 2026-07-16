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События

Психолог объяснила, почему трудоголизм не всегда нужно "лечить"

работа и переработки, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:07 Фото: magnific
Трудоголизм сам по себе не является заболеванием, а часто становится способом справляться с тревогой, стрессом и внутренней неуверенностью, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в беседе с НСН.

По словам специалиста, привычка постоянно быть занятым может быть не столько стремлением к карьерным достижениям, сколько попыткой контролировать собственное состояние и избегать тревожных мыслей.

"Зачем это лечить?" – отметила Токарева, подчеркнув, что трудоголизм в некоторых случаях выступает как защитный механизм. По ее словам, если человек откажется от постоянной работы, ему придется искать другой способ справляться с внутренним напряжением.

По мнению Токаревой, на распространение трудоголизма могут влиять и личные обстоятельства. В частности, она связала его с одиночеством, перфекционизмом и изменениями в личной жизни.

"К тому же, чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков. У людей появляется много свободного времени, и они не знают, чем себя занять. Это не только одиночество, это еще и внутренний перфекционизм", – добавила она.

Психолог пояснила, что работа часто становится удобной сферой для концентрации тревоги, поскольку человек ощущает, что может на нее влиять и контролировать результат.

"Если человек перестанет быть трудоголиком, то как он будет справляться с тревогой? В алкоголизме? Зачастую это просто неуверенные в себе люди. И это тоже такой способ справиться с неуверенностью в себе. Это такая компенсация", – заключила Токарева.

При этом специалист отметила, что сама высокая вовлеченность в работу не всегда является проблемой. Поводом для обращения за помощью может стать ситуация, когда работа начинает мешать отношениям, отдыху, здоровью или нормальной жизни человека.

Ранее мы сообщали, что есть пять видов боли, при которых нельзя откладывать визит к врачу.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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