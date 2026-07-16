Психолог объяснила, почему трудоголизм не всегда нужно "лечить"

Трудоголизм сам по себе не является заболеванием, а часто становится способом справляться с тревогой, стрессом и внутренней неуверенностью, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в беседе с НСН.

По словам специалиста, привычка постоянно быть занятым может быть не столько стремлением к карьерным достижениям, сколько попыткой контролировать собственное состояние и избегать тревожных мыслей.

"Зачем это лечить?" – отметила Токарева, подчеркнув, что трудоголизм в некоторых случаях выступает как защитный механизм. По ее словам, если человек откажется от постоянной работы, ему придется искать другой способ справляться с внутренним напряжением.

По мнению Токаревой, на распространение трудоголизма могут влиять и личные обстоятельства. В частности, она связала его с одиночеством, перфекционизмом и изменениями в личной жизни.

"К тому же, чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков. У людей появляется много свободного времени, и они не знают, чем себя занять. Это не только одиночество, это еще и внутренний перфекционизм", – добавила она.

Психолог пояснила, что работа часто становится удобной сферой для концентрации тревоги, поскольку человек ощущает, что может на нее влиять и контролировать результат.

"Если человек перестанет быть трудоголиком, то как он будет справляться с тревогой? В алкоголизме? Зачастую это просто неуверенные в себе люди. И это тоже такой способ справиться с неуверенностью в себе. Это такая компенсация", – заключила Токарева.

При этом специалист отметила, что сама высокая вовлеченность в работу не всегда является проблемой. Поводом для обращения за помощью может стать ситуация, когда работа начинает мешать отношениям, отдыху, здоровью или нормальной жизни человека.

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