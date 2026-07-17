Бессонница и лунатизм оставляют необратимый след в голове человека – ученые

Проблемы со сном могут физически менять структуру человеческого мозга. Ученые выяснили, что бессонница, ночные кошмары и апноэ вызывают аномалии в зонах, отвечающих за внимание, эмоции и принятие решений, передает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты метаанализа в журнале Scientific Reports. Исследователи проанализировали данные 57 работ с использованием МРТ, посвященных различным расстройствам сна.

Они сравнили заболевания, при которых человеку трудно заснуть или поддерживать сон, включая бессонницу и апноэ, а также парасомнии – лунатизм, ночные кошмары и ночные ужасы.

Оказалось, что при разных нарушениях сна наблюдаются общие изменения в таламусе – области мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации, концентрации внимания и мышлении.

"Именно эти изменения могут объяснять, почему люди с хроническими проблемами со сном чаще сталкиваются с замедленной реакцией, трудностями при принятии решений и повышенным риском ошибок. При парасомниях также были обнаружены изменения в задней поясной коре, связанной с мотивацией, эмоциями и контролем поведения", – говорится в материале.

Авторы отмечают, что работа не доказывает, что нарушения сна напрямую вызывают эти изменения мозга. Пока остается неясным, являются ли они причиной расстройств сна, их следствием или оба процесса развиваются одновременно.

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