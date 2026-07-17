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Наука и технологии

Бессонница и лунатизм оставляют необратимый след в голове человека – ученые

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 22:15 Фото: magnific
Проблемы со сном могут физически менять структуру человеческого мозга. Ученые выяснили, что бессонница, ночные кошмары и апноэ вызывают аномалии в зонах, отвечающих за внимание, эмоции и принятие решений, передает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты метаанализа в журнале Scientific Reports. Исследователи проанализировали данные 57 работ с использованием МРТ, посвященных различным расстройствам сна.

Они сравнили заболевания, при которых человеку трудно заснуть или поддерживать сон, включая бессонницу и апноэ, а также парасомнии – лунатизм, ночные кошмары и ночные ужасы.

Оказалось, что при разных нарушениях сна наблюдаются общие изменения в таламусе – области мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации, концентрации внимания и мышлении.

"Именно эти изменения могут объяснять, почему люди с хроническими проблемами со сном чаще сталкиваются с замедленной реакцией, трудностями при принятии решений и повышенным риском ошибок. При парасомниях также были обнаружены изменения в задней поясной коре, связанной с мотивацией, эмоциями и контролем поведения", – говорится в материале.

Авторы отмечают, что работа не доказывает, что нарушения сна напрямую вызывают эти изменения мозга. Пока остается неясным, являются ли они причиной расстройств сна, их следствием или оба процесса развиваются одновременно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Канат Болысбек
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