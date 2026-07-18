Скелет древнего человека нашел житель Павлодарской области

В нескольких километрах от Павлодара местный житель обнаружил костяк древнего человека, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24 kz", о своей находке мужчина рассказал ученым. Они, в свою очередь, обратили внимание на погребальный инвентарь, который состоит из кварцитовых мотыг и шлифованного каменного топора.

По мнению специалистов, эти предметы, скорее всего, говорят о захоронении мастера, напрямую связанного с добычей и переработкой руды. Находка уже вызвала огромный научный интерес. Узнав о находке, сотрудники Института археологических исследований провели охранно-спасательные раскопки. В захоронении обнаружили каменные орудия труда, характерные для эпохи ранней бронзы. По словам археологов, при погребении рядом с человеком обычно оставляли предметы, связанные с его деятельностью.

"Это погребение относится к периоду, когда металлургическое производство в Прииртышье только зарождалось", – считают археологи.

В селе Ямышево Павлодарской области есть по-своему уникальный Дом культуры, ставший домом истории, науки и краеведения. В село с населением 1 100 жителей на круглые столы и научные конференции приезжают ученые.