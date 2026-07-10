Как сельский энтузиаст превратил Дом культуры в центр науки и истории

В селе Ямышево Павлодарской области есть по-своему уникальный Дом культуры. Здесь проводят не только собрания и концерты. Сельский ДК стал домом истории, науки и краеведения. В село с населением 1 100 жителей на круглые столы и научные конференции приезжают ученые, сообщает Zakon.kz.

Окно в мир большой науки и культуры открывает для односельчан руководитель и методист ДК Руслан Мусин. Про таких говорят – "Адал азамат", – когда человек с честью и горящей душой отдается любимому делу.

"За время своей работы Руслан Мусин проявил себя как настоящий патриот своей малой родины и человек, искренне стремящийся к развитию культуры и сохранению исторического наследия. Он грамотный специалист, его отличают профессионализм, инициативность, ответственность, трудолюбие, принципиальность и умение работать с людьми. Руслан Кожанович активно участвует в общественной жизни сельского округа, оказывает поддержку культурным и социальным инициативам, является примером преданности своему делу". Аким Ямышевского сельского округа Бахытжамал Рахметова

Фото: архив Руслана Мусина

Как мечты становятся реальностью

Сам Мусин считает – мечты становятся реальностью, когда самому интересно и дело приносит пользу людям. Ему 57 лет, он уроженец Ямышево. Первыми учителями жизненной закалки стали родители: отец-фронтовик и мама, воспитавшая семерых детей. Она была первой женщиной-трактористкой в селе. Родителей Мусин называет настоящими людьми труда и созидания. Они привили ему любовь к природе, краеведению, заботе к окружающим. Отец – единственный рыбак-казах в селе, раздавал рыбу семьям репрессированных чеченцев, ингушей, немцев. А мама собирала лечебные травы и делилась с соседями.

"С 5-летним Русланом я познакомилась, когда приехала на практику в школу и поселилась в их доме. Большую роль играет семья. Таким стрежнем стала его мама, которая посвятила себя работе и воспитанию детей. Ее трудолюбие, умение строить отношения в коллективе, готовность прийти на помощь были примером для маленького Руслана. А еще любовь к своей малой родине. Мусин – неравнодушный человек, он вносит вклад в развитие села. Инициатива строительства ДК принадлежит ему. Человек широкой, доброй души, не забывает своих учителей. Хороший семьянин, воспитал детей, каждый из которых нашел свое призвание". Пенсионерка, бывший директор Ямышевской школы Лидия Кенжина

Фото: архив Руслана Мусина

Помощь людям стала для Руслана Мусина делом жизни, он общественник с 25-летним стажем. С 2008 года возглавляет общественный фонд "Туз кала". Под эгидой фонда Руслан Мусин сотрудничал с ПРООН, занимался вопросами экологии и благоустройства, социальной аналитикой, экспертизой в Семипалатинской зоне ядерной безопасности.

"Я его знаю давно, ученик был прилежный, увлекался географией и историей. Занимался раскопками на Ямышевской крепости, собирал данные. И сейчас это ему пригодилось в работе. После школы он вел очень активную работу в селе. Сейчас, мне кажется, нет такого человека, кто мог бы заменить Руслана Мусина. Не было недели в Ямышево, чтобы не проводилось какое-то мероприятие. Село живет!". Пенсионерка, бывший учитель биологии Ямышевской школы Людмила Ярешко

Фото: архив Руслана Мусина

Разнообразие культур

Дома культуры в Ямышево не было 30 лет. Мусин более 10 лет добивался его строительства, это были официальные обращения в госорганы, от акима района до администрации президента. Только четвертый по счету проект был воплощен. И в 2022 году Руслан Мусин возглавил новое современное учреждение.

У сельчан появилась возможность бесплатно заниматься любимым делом. Для детей действует вокальный кружок "Шабыт", вокально-инструментальные кружки "Камертон" и "Гитара", хореографическая группа "Танцующие звезды", кружок художественного чтения "Мастер слова". Для взрослых работают вокальные группы "Раздолье" и "Рябинушки", танцевальная группа чечено-ингушского этнокультурного центра "Деймох".

Фото: архив Руслана Мусина

"Руслан Кожанович – добрый, отзывчивый и очень веселый человек, который всегда дарит людям хорошее настроение. Он с большой любовью и заботой организует для детей замечательные праздники, приглашает цирк в Дом культуры и делает все, чтобы каждый ребенок улыбался. А еще он готовит свой фирменный, невероятно вкусный плов на любые мероприятия". Руководитель чечено-ингушского центра Хеда Берснукаева

Есть группа казахских невестушек "Тан Шолпан", клуб домоводства и кулинарии "Не скучай". Коллектив самодеятельного вокального ансамбля казачьей песни "Раздолье" ежегодно участвует в районных и областных фестивалях и конкурсах АНК.

Фото: архив Руслана Мусина

Коллектив в ДК небольшой, но слаженный: методист и два культорганизатора, две технички и три сторожа. Сначала будущее мероприятие обсуждают в чатах села, собирают пожелания. Потом согласовывают с сельским акиматом, который оказывает поддержку. В Ямышево уверяют: такого щедрого деревенского дастархана с разными культурными традициями нет нигде.

"Мусин в небольшом селе сближает все народы Казахстана в одну семью. И собирает в ДК замечательных артистов, преданных своему делу". Общественник Юрий Павленко

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Краеведение

Еще один интерес Мусина – краеведение. Он бакалавр истории, и дипломный проект его был о родном селе. А Ямышево имеет богатое прошлое: ему в 2026 году исполняется 311 лет, оно старше Павлодара.

С 17 века здесь проходила Ямышевская ярмарка, а озеро стало одним из первых солепромыслов в регионе. В 18 веке деревянную крепость, Ямышевский форпост, построил сподвижник Петра I генерал Иван Бухгольц, основатель Омска. Эпичная битва с джунгарами при осаде Ямышевской крепости детально воспроизведена в сериале "Тобол" 2019 года. В фильме она фигурирует под вымышленным названием. После разрушения ее отстроили.

В Ямышево в 19 веке родился исследователь Центральной Азии, путешественник, этнограф Григорий Потанин, друг и коллега ученого-просветителя Шокана Уалиханова. Он также был дружен с Мусой Шормановым, старшим султаном Баянаульского внешнего округа, и записывал шежире, казахские предания и легенды. В селе до недавнего времени стоял дом, где Потанин появился на свет. Сейчас в селе есть улица, носящая его имя.

"Потанин писал о том, что Ямышево – это котел переплетения культур и народов. Он очень подробно описывал жизнь в селе, быт, рацион и т.д. Например, наши казаки в Ямышево помимо завтрака, обеда и ужина, дважды пили чай – это уже казахский вариант. Больше ста лет прошло, а все то же. Наверное, здесь земля такая. Ямышево – многонациональный Казахстан в миниатюре. Мы посчитали, у нас в селе уже пятое поколение интернациональных браков. Все земляки, друзья, родня и сваты". Руслан Мусин

В начале ХХ века здесь успел запечатлеть ветряные мельницы и археологические находки павлодарский фотограф Дмитрий Багаев. Кадры Багаева о жизни Ямышево встречаются в книгах, журналах по истории и краеведению.

Особенностью сельского ДК стали научные конференции. Мусину удается привлекать в село видных ученых Казахстана и России, краеведов, путешественников.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Круглые столы в ямышевском ДК проводились к 90-летию павлодарского историка-краеведа Эрнеста Соколкина, к 100-летию Героя Советского Союза Махмета Каирбаева, к 25-летию Дома-музея фотографа Дмитрия Багаева и к 35-летию Независимости Казахстана. Широко в 2025 году отмечали День Республики и 310-летний юбилей села. Каждый квартал здесь проводятся лекции по истории села для школьников Ямышево и соседних деревень. Мероприятия в ДК подстраивают под деревенский быт, когда у сельчан есть свободное время.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Эта земля хранит артефакты разных эпох. Поэтому Мусин организовал на базе Дома культуры краеведческий музей, в котором собрано более тысячи археологических находок от неолита до ХХ века, найденных местными жителями.

"Я люблю свою Родину, богатую историю села, людей. Они охотно приносят какие-то вещи. Все собрано в пределах нашей местности. К нам в село приезжают люди, интересующиеся историей нашего края". Руслан Мусин

Сельскую коллекцию артефактов ждет систематизация, а пока экспонаты представлены в отдельном зале. Искра интереса, зароненная альтруистом Русланом Мусиным, разгорается, и побуждает людей изучать прошлое и настоящее своего села.