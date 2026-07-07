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Онколог предупредил о ведущих к раку привычках

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 21:37 Фото: Zakon.kz
Некоторые привычные бытовые действия при регулярном повторении могут существенно повысить риск развития онкологических заболеваний. Известный врач-онколог Йири Кубеш назвал неочевидные повседневные факторы, способные спровоцировать рак, передает Zakon.kz.

В беседе с изданием Daily Mirror специалист предупредил, что риск развития рака может увеличивать частое употребление приготовленной на гриле пережаренной еды.

Все дело в том, что при сильном обугливании в мясе образуются гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды (PAH) – вещества, которые рассматриваются как потенциально канцерогенные.

Он отметил, что полностью отказываться от шашлыка не требуется, однако не стоит часто есть подгоревшие продукты.

Специалист добавил, что как онколог старается не использовать сковороды с испорченным антипригарным покрытием и не пить воду из пластиковых бутылок после воздействия высоких температур, например, если ее надолго оставили в салоне автомобиля, который стоял на солнце в летний день.

К более серьезным факторам риска врач отнес курение, избыточное употребление алкоголя и воздействие радона в регионах с повышенным уровнем этого газа. Кроме того, он подчеркнул, что онкологические заболевания, как правило, имеют не одну причину, а развиваются под воздействием многих факторов.

Ранее стало известно, какой популярный продукт провоцирует рак.

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Канат Болысбек
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