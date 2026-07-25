#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.07
541.86
6.08
Наука и технологии

Ученые выяснили, сколько можно прожить максимально, если преодолеть старение

Сон, красота, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 05:57 Фото: magnific
Российские ученые попытались понять, существует ли предел продолжительности жизни человека, если устранить основные причины старения, за исключением изменений ДНК в клетках, называемых соматическими мутациями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, согласно новому исследованию, продолжительность жизни человека в конечном итоге может быть ограничена примерно 200 годами, даже если в будущем появятся передовые методы омоложения.

Мутации ДНК, как правило, накапливаются в течение жизни по мере деления клеток или в результате повреждений, вызванных метаболизмом или воздействием окружающей среды, и этот важный фактор старения трудно устранить.

В последнем исследовании ученые описали математическую модель для моделирования того, как различные органы деградируют по мере накопления соматических мутаций с течением времени.

Исследователи смоделировали идеальный сценарий, в котором другие ключевые факторы старения, такие как хроническое воспаление, митохондриальная дисфункция и накопление стареющих клеток, могут быть обращены вспять.

Исследование показывает, что разные органы, как правило, реагируют на повреждения ДНК, вызванные мутациями, совершенно по-разному. Мозг и сердце особенно уязвимы, поскольку некоторые из их жизненно важных клеток невосполнимы и редко делятся или заменяются после рождения.

Печень, напротив, постоянно заменяет стареющие, изношенные клетки.

Когда исследователи объединили результаты моделирования различных органов в единую модель, они обнаружили, что люди, переживающие старение, вызванное мутациями, могут достичь средней продолжительности жизни в 146-194 года.

Однако исследователи предупреждают, что их выводы в значительной степени зависят от предположений о том, как органы взаимодействуют и выходят из строя. Они отмечают, что результаты следует интерпретировать как теоретические, поскольку исследование не является экспериментальной демонстрацией.

Ранее был раскрыт возможный секрет долголетия: что объединяет долгожителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
19:01, 25 февраля 2026
Ученые заявили, когда начинается старение: неожиданная цифра
ДНК, клетки
08:40, 03 февраля 2026
Ученые выяснили, как сильно на продолжительность жизни влияют гены
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
09:07, 01 марта 2025
Ученые выяснили, в каком возрасте люди стареют быстрее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алекс Перейра
07:07, Сегодня
Алекс Перейра не исключил возвращения в полутяжёлый вес
Доминик Тим
06:52, Сегодня
Экс-третья ракетка мира Тим стал футболистом
Тайсон Фьюри
06:15, Сегодня
Тайсон Фьюри не полетит на бой Энтони Джошуа в Саудовскую Аравию
Александр Овечкин
05:58, Сегодня
Овечкин обойдёт Леброна Джеймса по сумме годового оклада
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: