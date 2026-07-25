Ученые выяснили, сколько можно прожить максимально, если преодолеть старение

Российские ученые попытались понять, существует ли предел продолжительности жизни человека, если устранить основные причины старения, за исключением изменений ДНК в клетках, называемых соматическими мутациями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, согласно новому исследованию, продолжительность жизни человека в конечном итоге может быть ограничена примерно 200 годами, даже если в будущем появятся передовые методы омоложения.

Мутации ДНК, как правило, накапливаются в течение жизни по мере деления клеток или в результате повреждений, вызванных метаболизмом или воздействием окружающей среды, и этот важный фактор старения трудно устранить.

В последнем исследовании ученые описали математическую модель для моделирования того, как различные органы деградируют по мере накопления соматических мутаций с течением времени.

Исследователи смоделировали идеальный сценарий, в котором другие ключевые факторы старения, такие как хроническое воспаление, митохондриальная дисфункция и накопление стареющих клеток, могут быть обращены вспять.

Исследование показывает, что разные органы, как правило, реагируют на повреждения ДНК, вызванные мутациями, совершенно по-разному. Мозг и сердце особенно уязвимы, поскольку некоторые из их жизненно важных клеток невосполнимы и редко делятся или заменяются после рождения.

Печень, напротив, постоянно заменяет стареющие, изношенные клетки.

Когда исследователи объединили результаты моделирования различных органов в единую модель, они обнаружили, что люди, переживающие старение, вызванное мутациями, могут достичь средней продолжительности жизни в 146-194 года.

Однако исследователи предупреждают, что их выводы в значительной степени зависят от предположений о том, как органы взаимодействуют и выходят из строя. Они отмечают, что результаты следует интерпретировать как теоретические, поскольку исследование не является экспериментальной демонстрацией.

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