Раскрыт возможный секрет долголетия: что объединяет долгожителей

Уролог Марк Гадзиян заявил, что у долгожителей есть общая черта, отличающая их от большинства людей, — хорошо сохраненный кишечный микробиом, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что с возрастом у многих людей снижается разнообразие бактерий в кишечнике, и это может приводить к ослаблению защитного барьера организма и развитию хронического воспаления.

По словам специалиста, у долгожителей, напротив, микробиом остается более разнообразным. В нем сохраняется большое количество бактерий, которые участвуют в выработке противовоспалительных веществ, помогают поддерживать работу мозга и могут быть связаны с более медленным старением.

Гадзиян отметил, что для поддержания здоровья кишечного микробиома важно разнообразное питание. Он рекомендует включать в рацион продукты с растительной клетчаткой, пребиотики, источники резистентного крахмала и продукты, богатые полифенолами. При этом врач советует ограничивать употребление сахара, ультраобработанных продуктов и насыщенных жиров.

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