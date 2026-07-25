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Наука и технологии

Магнитные бури оказались опаснее, чем считалось ранее

Магнитные бури оказались опаснее, чем считалось ранее, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 12:10 Фото: pexels
Иностранные ученые раскрыли новую опасность магнитных бурь. Они могут нарушать глобальную спутниковую связь, увеличивать радиационное облучение астронавтов и пилотов, а также вызывать масштабные перебои в электроснабжении, сообщает Zakon.kz.

Используя более миллиона измерений магнитных бурь, полученных с помощью околоземных космических аппаратов НАСА, команда исследователей обнаружила прямую зависимость между силой солнечного ветра и течениями в верхних слоях атмосферы. Само исследование опубликовано в журнале Nature.

Теперь ученые считают ошибочным мнение, согласно которому сила солнечного ветра снижается после достижении определенной точки в верхних слоях атмосферы Земли. Специалисты утверждают, что реакция планеты на космическую погоду усиливается с большей интенсивностью, а не ослабевает.

Экстремальные геомагнитные бури – временные возмущения плазмы и магнитного поля вокруг Земли – относятся к менее частым, но более серьезным формам космической погоды.

В экстремальных условиях спутники могут сойти с орбиты, а сигналы GPS и связь будут прерываться. В связи с этим авторы работы подчеркнули, что при моделировании подобных случаев надо учитывать отсутствие верхнего предела реакции Земли на солнечный ветер.

Ранее на Солнце произошла самая мощная за две недели вспышка.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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