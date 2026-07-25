Ошибка при спасении утопающего может привести к разрыву печени – эксперты

Неправильная реанимация утопающего иногда приводит к опасному повреждению печени, предупредили врачи. По их словам, нередко смерть наступает именно из-за неверно оказанной медпомощи, сообщает Zakon.kz.

Знаниями из врачебной практики поделился с "Газетой.Ru" судебно-медицинский эксперт и специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун.

"У меня были такие случаи, когда неправильно оказывали помощь утопленнику и при этом вредили даже больше: в двух случаях были повреждения печени, было даже полное разделение печени при неправильном применении непрямого массажа сердца, но в основном это касается не непосредственно неправильно сделанных реанимационных мероприятий, а вообще ситуации, потому что это только в кино показывают, что человек тонет, кричит, его все замечают, бегут к нему, вылавливают его, ну и спасают сразу. В жизни это бывает на самом деле очень редко", – объяснил Решетун.

Он отмечает, что тонущий человек не всегда может кричать, у него появляется очень сильный кашель, перехватывающий дыхание и голос.

Людей, умеющих правильно проводить реанимацию, очень мало, и теория тут, как правило, не помогает, потому что счет идет на минуты.

Правильно сориентироваться в такой ситуации неподготовленному крайне сложно, поэтому важно всем пройти практические курсы оказания доврачебной помощи.

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