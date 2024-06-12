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Спасение утопающего: как вытащить человека из воды и оказать первую помощь

Спасение утопающего: как вытащить человека из воды и оказать первую помощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:35 Фото: freepik
С наступлением жары водоемы привлекают массу людей, ищущих прохлады. Однако за кажущейся беззаботностью купания скрываются опасности, которые иногда приводят к трагическим последствиям. Zakon.kz собрал рекомендации от спасателей и пловцов, как правильно вести себя на воде.

Специалисты МЧС РК рассказали, что с начала купального сезона было спасено 13 человек. Однако за первую декаду летнего периода по стране из-за несоблюдения правил безопасности на воде зарегистрированы факты гибели 8 граждан, 4 из которых – несовершеннолетние дети. При этом  большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. 

Новости о несчастных случаях на воде появляются почти ежедневно и практически во всех регионах страны: 

  • В Кызылординской области 1 июня в реке Сырдарья утонули двое мужчин. Погибшие купались в необорудованном для этого месте.
  • В ВКО на реке Уланка утонул трехлетний ребенок, 2021 года рождения. Малыш остался без присмотра родителей, упал в воду и утонул.
  • В Мангистауской области в Каспийском море утонул двухлетний ребенок, 2022 года рождения. Трагедия произошла в необорудованном для купания месте в 5 км от села Курык, что в Каракиянском районе. Ребенка также оставили без присмотра у водоема.
  • В Мангистауской области в 25 км от города Актау в канале Шора 9 июня 2024 года утонул 21-летний парень. Отца успели спасти, а сына – нет. И снова трагедия произошла в необорудованном для купания месте.

Чтобы узнать, как вести себя на воде и не паниковать, если вы стали тонуть, корреспондент Zakon.kz поговорил с тренером и мастером спорта по плаванию Николаем Пилипенко. Он отметил, что главные правила безопасности на воде – это купаться в строго разрешенных местах, где есть спасатели, не заплывать за буйки, не плавать в алкогольным опьянении, не прыгать в водоемы с мостов, где может быть небольшая глубина, и не залезать друг на друга. 

"Единственное предостережение для тех, кто не умеет плавать, – заходить не дальше уровня груди. Для родителей – дети все время должны быть под присмотром. С детьми дошкольного возраста родители должны находиться в воде. Если ребенок вообще не держится на воде, у него должны быть нарукавники. Также нельзя долго находиться на солнце у берега, нужно, чтобы лагерь был в тени".Николай Пилипенко

Если вы увидели тонущего человека и умеете плавать, то здесь также нужна правильная техника, поскольку в панике вас могут затянуть с собой в воду. Это частые несчастные случаи, когда кто-то хотел помочь, но в итоге утонул сам. По словам Пилипенко, при спасении человека нужно развернуть на спину, положить себе на грудь и на спине возвращаться к берегу. Если он оказывает сопротивление и лезет на вас, то нужно сделать глубокий вдох и нырнуть вниз, после чего вас автоматически отпустят.

При этом обращаться с ним надо жестко, некоторые даже предлагают оглушить пострадавшего, чтобы был шанс спасти ему жизнь. Лучше всего перед спасением осведомить окружающих о тонущем человеке и попросить позвать на помощь спасателей. 

Тренер рекомендует с детских лет отдавать детей на плавание – этот навык пригодится ребенку на протяжении всей жизни. Наряду с умением плавать нужно научиться и отдыхать на спине. Для этого нужно расправить руки и ноги, лечь головой на воду, расслабиться и немного помогать себе удерживаться в горизонтальном положении.

Пилипенко напоминает, что вода – это стихия природы, потому она может быть неуправляема и ее всегда нужно опасаться.

Первая помощь при утоплении: 

1. Положите потерпевшего животом на свое колено, головой лицом вниз. Нажмите и выплесните воду из дыхательных путей.

2. Затем быстро уложите человека на спину, расстегните одежду и начните делать искусственное дыхание.

3. Максимально запрокиньте голову пострадавшего, сместив челюсть вниз, откройте рот, закройте ноздри и продолжайте делать искусственное дыхание.

4. Если у пострадавшего не бьется сердце, сочетайте искусственное дыхание непрямым массажем сердца. 

Водоем, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:35

Фото: pexels

МЧС для сохранения жизни вас и ваших близких призывает:

  • Отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах.
  • Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.
  • Не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот".
  • Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.
  • Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.
  • Не нырять в непроверенных и необорудованных местах.
  • Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания.
  • Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

На сегодняшний день в Казахстане имеется 612 разрешенных мест для купания. На водоемах страны установлено 6587 предупреждающих и запрещающих знаков. Перед посещением пляжа рекомендуем ознакомиться с официальными отведенными местами для купания на сайтах местных госорганов.

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