Врач назвала три способа спасения утопающего

При спасении утопающего важно соблюдать правильный алгоритм действий, который зависит от сложившейся ситуации. Ведь причинами утоплений могут быть различные состояния: от судорожного синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний до травм при нырянии и прыжках в воду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Газете.Ru" доцент, профессор кафедры медицины катастроф Марина Костюченко, основной причиной гибели пострадавших на воде является гипоксия головного мозга в результате остановки дыхания и кровообращения.

При обнаружении тонущего человека необходимо сообщить спасателям и предпринять все меры для скорейшей доставки его на берег и начать оказание первой помощи, вызвать скорую медицинскую помощь.

"Первый сценарий: если пострадавший в сознании. Тогда важно помочь ему эвакуировать воду из дыхательных путей – наклонить вперед и дать откашляться, не оставлять пострадавшего одного и обязательно дождаться бригады скорой медицинской помощи, которая определит потребность в дальнейшем лечении в медицинской организации", – рассказала врач.

Во втором случае, если пострадавший без сознания, то необходимо помнить, что счет идет на минуты. Алгоритм действий достаточно прост: положить пострадавшего на спину, оценить сознание, встряхнув аккуратно за плечи и обратившись голосом.

Если нет сознания – необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, запрокинув голову пострадавшего назад, и оценивать дыхание в течение 10 секунд. При отсутствии дыхания требуется выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации.

"При утоплениях реанимацию начинают с 5 искусственных вдохов, далее выполняют классический алгоритм из чередования 30 компрессий грудной клетки и 2 искусственных вдохов. Реанимацию продолжают до прибытия скорой медицинской помощи или до появления самостоятельного дыхания у пострадавшего", – рассказала врач.

Третий сценарий, если у человека есть или появилось самостоятельное дыхание, то нужно перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение, являющееся оптимальным для предотвращения западения корня языка и перекрытия дыхательных путей, а также затекания содержимого из желудочно-кишечного тракта в дыхательные пути.

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