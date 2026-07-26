Археологи нашли в пустыне Египта 7000-летний мистический памятник
Как пишет Daily Galaxy, более 7000 лет назад люди, жившие на территории современной западной пустыни Египта, построили таинственный круг из камней, который, возможно, помогал им читать небо и отслеживать смену времен года.
Сейчас Сахара выглядит как бескрайнее песчаное море, но тысячи лет назад этот регион был совсем другим. В эпоху неолита часть пустыни была покрыта лугами и озерами, что создало условия для поселения небольших общин, разведения животных и развития новых способов жизни.
По данным археологов Фреду Вендорфу и Ромуальду Шильду, люди жили в западной пустыне Египта с начала голоцена до примерно 3000 года до нашей эры, пока усиливающаяся засуха не вынудила их покинуть этот регион.
История Набта-Плайя началась с археологических экспедиций под руководством Фреда Вендорфа в 1960-х годах. Его команда искала подсказки о ранней истории Египта, когда начала находить признаки древней жизни в пустыне.
В числе находок были каменные орудия, керамика, бусы, фрагменты украшенной яичной скорлупы, кости животных и остатки сожженных растений. Археологи также обнаружили следы старых костров, свидетельствующие о том, что люди готовили еду и жили на этом месте.
В 1973 году бедуинский проводник привел Вендорфа к высохшему дну озера недалеко от Нила, где несколько больших камней стояли в необычных положениях. Сначала Вендорф подумал, что это могут быть природные образования. Позже исследователи поняли, что камни были размещены там людьми, поскольку древняя вода, когда-то наполнявшая эту местность, со временем, вероятно, повредила бы природные образования.
В ходе раскопок в начале 1990-х годов Вендорф и его команда обнаружили круговую каменную композицию , которая, по-видимому, имела отношение к астрономии. Стоящие камни были расположены таким образом, что образовывали линии, указывающие на определенные точки на горизонте.
Дж. МакКим Малвилл, исследователь, специализирующийся на археоастрономии, объяснил, что сооружение было ориентировано на яркие звезды и важные моменты солнечного календаря. Позже монумент стал известен как "Стоунхендж Сахары" из-за его возможной роли в наблюдении за небом.
Исследователи связали это расположение со звездами, включая Сириус, Арктур , систему Альфа Центавра и пояс Ориона. Положения звезд незначительно менялись на протяжении тысячелетий, но ученые обнаружили, что камни совпадают с тем местом, где эти объекты могли бы находиться на небе в период строительства монумента.
Круг, возможно, также помогал людям понимать сезонные изменения. В Набта-Плайя звезды отражались в водах древнего озера, что давало людям еще один способ следить за ночным небом и распознавать важные периоды, связанные с осадками.
Жители района Набта-Плайя принадлежали к племени Руат-эль-Бакуар, кочевой группе, для которой скот занимал центральное место в культуре и верованиях. Археологи обнаружили захоронения, в которых, помимо прочего, находился большой камень, предположительно изображающий корову.
В одной из могил был обнаружен полный скелет коровы, что позволяет предположить, что животное было принесено в жертву во время ритуала.
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