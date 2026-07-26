Археологи обнаружили в пустыне Египта таинственный 7000-летний "Стоунхендж Сахары"

На протяжении тысячелетий в Сахаре оставалось скрытым странное сооружение из камней. Исследователи до сих пор пытаются понять, зачем оно было построено и какие тайны может хранить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, более 7000 лет назад люди, жившие на территории современной западной пустыни Египта, построили таинственный круг из камней, который, возможно, помогал им читать небо и отслеживать смену времен года.

Сейчас Сахара выглядит как бескрайнее песчаное море, но тысячи лет назад этот регион был совсем другим. В эпоху неолита часть пустыни была покрыта лугами и озерами, что создало условия для поселения небольших общин, разведения животных и развития новых способов жизни.

По данным археологов Фреду Вендорфу и Ромуальду Шильду, люди жили в западной пустыне Египта с начала голоцена до примерно 3000 года до нашей эры, пока усиливающаяся засуха не вынудила их покинуть этот регион.

История Набта-Плайя началась с археологических экспедиций под руководством Фреда Вендорфа в 1960-х годах. Его команда искала подсказки о ранней истории Египта, когда начала находить признаки древней жизни в пустыне.

В числе находок были каменные орудия, керамика, бусы, фрагменты украшенной яичной скорлупы, кости животных и остатки сожженных растений. Археологи также обнаружили следы старых костров, свидетельствующие о том, что люди готовили еду и жили на этом месте.

В 1973 году бедуинский проводник привел Вендорфа к высохшему дну озера недалеко от Нила, где несколько больших камней стояли в необычных положениях. Сначала Вендорф подумал, что это могут быть природные образования. Позже исследователи поняли, что камни были размещены там людьми, поскольку древняя вода, когда-то наполнявшая эту местность, со временем, вероятно, повредила бы природные образования.

В ходе раскопок в начале 1990-х годов Вендорф и его команда обнаружили круговую каменную композицию , которая, по-видимому, имела отношение к астрономии. Стоящие камни были расположены таким образом, что образовывали линии, указывающие на определенные точки на горизонте.

Дж. МакКим Малвилл, исследователь, специализирующийся на археоастрономии, объяснил, что сооружение было ориентировано на яркие звезды и важные моменты солнечного календаря. Позже монумент стал известен как "Стоунхендж Сахары" из-за его возможной роли в наблюдении за небом.

Исследователи связали это расположение со звездами, включая Сириус, Арктур , систему Альфа Центавра и пояс Ориона. Положения звезд незначительно менялись на протяжении тысячелетий, но ученые обнаружили, что камни совпадают с тем местом, где эти объекты могли бы находиться на небе в период строительства монумента.

Круг, возможно, также помогал людям понимать сезонные изменения. В Набта-Плайя звезды отражались в водах древнего озера, что давало людям еще один способ следить за ночным небом и распознавать важные периоды, связанные с осадками.

Жители района Набта-Плайя принадлежали к племени Руат-эль-Бакуар, кочевой группе, для которой скот занимал центральное место в культуре и верованиях. Археологи обнаружили захоронения, в которых, помимо прочего, находился большой камень, предположительно изображающий корову.

В одной из могил был обнаружен полный скелет коровы, что позволяет предположить, что животное было принесено в жертву во время ритуала.

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