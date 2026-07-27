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Наука и технологии

Открытие на темной стороне Луны может целиком переписать историю Земли

Астронавт, конь, Луна, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 06:30 Фото: magnific
Обломки горных пород с обратной стороны Луны подтверждают новые теории о периоде становления Солнечной системы. Планетологи долго считали, что удары метеоритов по Луне участились около 3,9 миллиарда лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science News, этот период называют "поздней интенсивной бомбардировкой". Однако образцы, доставленные на Землю китайским космическим аппаратом "Чанъэ-6" в 2024 году, не подтверждают эту идею.

Как пишут ученые в статье, опубликованной 23 июля, бомбардировка обратной стороны Луны не характеризовалась катастрофическим всплеском. Теперь ученые предположили, что Луна пережила более длительный период менее частых столкновений.

Команда исследователей сделала этот вывод после того, как измерила относительное количество двух изотопов аргона в породах на тот момент, когда они в последний раз плавились и затвердевали. Это является косвенным показателем времени образования кратера.

Идея интенсивной бомбардировки повлияла на теории эволюции Солнечной системы и происхождения жизни на Земле. Но в последнее время планетологи начали задаваться вопросом, был ли это единый, кратковременный катаклизм 3,9 миллиарда лет назад или серия более мелких всплесков.

Образцы с обратной стороне Луны имеют возраст от 4,33 до 1,13 миллиарда лет. И они не демонстрируют признаков скопления метеоритов около 3,9 миллиарда лет назад. Это говорит о длительном периоде регулярных столкновений, а не об одном кратком катаклизме.

Ранее мы писали о том, что вышедшая из-под контроля ракета скоро врежется в Луну.

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Аксинья Титова
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