Мог есть это блюдо трижды в день: выяснилось, что любил Эйнштейн

Альберт Эйнштейн, известный своей теорией относительности, произвел революцию в теоретической физике благодаря специальному уравнению, а также другим новаторским открытиям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thedailymeal, помимо увлечения наукой и математикой, покойный физик с растрепанными волосами был одержим грибами.

Этот простой землистый ингредиент появился в рационе Эйнштейна в 1928 году после того, как врач порекомендовал ему стать вегетарианцем из-за ряда серьезных проблем со здоровьем и хронических заболеваний.

Эйнштейн, питавший особую любовь к белым грибам, обожал все виды грибов, особенно к своему ежедневному завтраку из жареных или яичницы-болтуньи. Герта Вальдов, домработница Эйнштейна, утверждала, что он так любил грибы, что мог есть их с каждым приемом пищи.

Три лета, с 1929 по 1932 год, лауреат Нобелевской премии жил в доме, спрятанном в сосновых лесах Капута, небольшой деревни на северо-востоке Германии, где белые грибы встречались регулярно. Эйнштейн проводил время, бродя по лесу и собирая грибы, которые затем готовила Вальдов.

Помимо того, что он ел грибы на завтрак, он также любил добавлять их в пасту. Эйнштейн обожал яичную лапшу, заправленную грибами кремини, оливковым маслом и сыром романо.

Пока Альберт Эйнштейн занимался сложными уравнениями и замысловатыми теориями, этот гений физики любил простую еду и сытные блюда. Его любимым рецептом была немецкая жареная свинина, которую готовила его домработница перед тем, как ему приходилось садиться на диету.

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