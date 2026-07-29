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Наука и технологии

Мог есть это блюдо трижды в день: выяснилось, что любил Эйнштейн

Альберт Эйнштейн, известный своей теорией относительности, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 08:58 Фото: wikipedia
Альберт Эйнштейн, известный своей теорией относительности, произвел революцию в теоретической физике благодаря специальному уравнению, а также другим новаторским открытиям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thedailymeal, помимо увлечения наукой и математикой, покойный физик с растрепанными волосами был одержим грибами.

Этот простой землистый ингредиент появился в рационе Эйнштейна в 1928 году после того, как врач порекомендовал ему стать вегетарианцем из-за ряда серьезных проблем со здоровьем и хронических заболеваний.

Эйнштейн, питавший особую любовь к белым грибам, обожал все виды грибов, особенно к своему ежедневному завтраку из жареных или яичницы-болтуньи. Герта Вальдов, домработница Эйнштейна, утверждала, что он так любил грибы, что мог есть их с каждым приемом пищи.

Три лета, с 1929 по 1932 год, лауреат Нобелевской премии жил в доме, спрятанном в сосновых лесах Капута, небольшой деревни на северо-востоке Германии, где белые грибы встречались регулярно. Эйнштейн проводил время, бродя по лесу и собирая грибы, которые затем готовила Вальдов.

Помимо того, что он ел грибы на завтрак, он также любил добавлять их в пасту. Эйнштейн обожал яичную лапшу, заправленную грибами кремини, оливковым маслом и сыром романо.

Пока Альберт Эйнштейн занимался сложными уравнениями и замысловатыми теориями, этот гений физики любил простую еду и сытные блюда. Его любимым рецептом была немецкая жареная свинина, которую готовила его домработница перед тем, как ему приходилось садиться на диету.

Ранее на дне океана отыскали корабль, на борту которого погиб легендарный исследователь.

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Аксинья Титова
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