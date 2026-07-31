Ученые нашли внутри самой большой пещеры в мире тропический лес и облака

В 1990 году вьетнамский собиратель пищи мельком увидел самую большую пещеру на Земле, но повернул обратно – потребовалось почти два десятилетия и команда специалистов, чтобы наконец решиться войти внутрь нее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, пещера находится в национальном парке Фонгня-Кебанг, недалеко от границы с Лаосом и называется Шондонг.

До 1 июля 2025 года она находилась в провинции Куангбинь, когда в результате реорганизации провинций Вьетнама Куангбинь был включен в состав провинции Куангчи. Парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года.

7 апреля 2009 года Питер Макнаб из британско-вьетнамской спелеологической экспедиции стал первым зарегистрированным человеком, совершившим спуск в пещеру, работая совместно с кафедрой географии Ханойского университета науки и техники.

Там, где известняк был наиболее слабым, участки кровли обрушились, образовав карстовые воронки – отверстия, ведущие в небо на сотни метров над полом пещеры. Свет проникает сквозь них четкими столбиками в течение части дня в сухие месяцы.

Бамбук и другая растительность так густо разрослись на каменных насыпях под ними, что исследовательские группы назвали одну из них Садом Эдема и были вынуждены прокладывать через нее проход. Погода формируется через те же самые отверстия: теплый влажный воздух встречается с более холодным воздухом внутри, и внутри образуются облака.

По общему объему взаимосвязанных пещер она всерьез конкурирует с системой в Гунунг-Мулу, которая, по данным проекта Mulu Caves Project , имеет протяженность обследованных проходов в 258,55 километров по состоянию на октябрь 2024 года, и которую собственные отчеты экспедиции проекта предварительно ставят на первое место в мире по объему.

По данным Oxalis , точка, где подземная река исчезает в затопленном проходе, находится примерно в 4,5 километрах от входа, ниже первой карстовой воронки. Спелеологи давно подозревали, что она соединяется с Ханг Тхунгом, расположенным примерно в шестистах метрах от него, основываясь на результатах предыдущих исследований с использованием красителей.

В конце марта и начале апреля 2019 года компания Oxalis пригласила трех британских дайверов, участвовавших в спасении в пещере Тхам Луанг в Таиланде, Рика Стэнтона, Джейсона Маллинсона и Криса Джуэлла, попытаться проникнуть в конечный сифон.

Видимость составляла около двух метров. Маллинсон достиг глубины 77 метров, практического предела концентрации газа, а затем Джуэлл обнаружил свод нового туннеля на глубине 61 метр. Некоторые погружения требовали почти двух часов декомпрессионных остановок.

Это было самое глубокое пещерное погружение, когда-либо совершенное во Вьетнаме.

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