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Наука и технологии

Дамба в Китае сдвинула ось Земли и продлила день: страна строит еще одну

Дамба, вода, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 06:57 Фото: magnific
Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в юго-восточной части Тибета. Проект стоимостью около 170 млрд долларов будет втрое мощнее знаменитой плотины "Три ущелья", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Pulse, на фоне этого ученые вспомнили исследование NASA, которое показало, как масштабные гидротехнические сооружения могут немного, но влиять на вращение Земли.

Еще в 2005 году геофизик NASA Бенджамин Фонг Чао изучил последствия заполнения водохранилища плотины "Три ущелья" на реке Янцзы. После завершения строительства в нем оказалось около 44 млрд тонн воды.

По расчетам ученого, такое перераспределение массы немного увеличило момент инерции Земли, из-за чего продолжительность суток выросла примерно на 0,06 микросекунды, а ось вращения сместилась приблизительно на 2 сантиметра.

Эти изменения невозможно заметить в повседневной жизни, но современные научные приборы способны их зафиксировать. Более поздние исследования также показали, что совокупное влияние тысяч плотин по всему миру за последние десятилетия могло сместить ось вращения Земли почти на метр.

Теперь внимание ученых приковано к новому проекту Китая. В июле 2025 года власти официально начали строительство гигантской ГЭС на реке Ярлунг-Цангпо.

Ожидается, что новая станция будет вырабатывать около 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Этот проект вызывает экологические опасения. Ниже по течению Ярлунг-Цангпо превращается в реку Брахмапутру, которая протекает через Индию и Бангладеш.

От ее стабильного режима зависят миллионы людей, сельское хозяйство и речные экосистемы. Специалисты предупреждают, что изменение стока может повлиять на миграцию рыб, перенос наносов и сезонные паводки. Пока физики не знают, окажет ли новая мегаплотина влияние на вращение Земли.

Ранее мы сообщали о том, что истинная форма Земли удивила ученых NASA.

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Аксинья Титова
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