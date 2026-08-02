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Наука и технологии

Мощная магнитная буря обрушится на Землю: когда ждать пика в Казахстане

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 19:23 Фото: magnific
Вечером 2 августа 2026 года на Землю обрушится первая в этом месяце магнитная буря. Ее причиной станет облако солнечной плазмы, которое заденет планету краем, передает Zakon.kz.

О предстоящем космическом явлении предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что основной выброс направлен в сторону от планеты, избежать воздействия не удастся.

"Выброс явно направлен в сторону от планеты, но, по расчетам, заденет Землю краем. Как правило, это 50 на 50, но в данном конкретном случае шансов на то, что попадет, гораздо больше. Во-первых, то, что часть плазмы летит на наблюдателя, было прямо видно на снимках. Кроме того, еще в ночь с 30 на 31 июля к Земле пришли тяжелые частицы, вызвав небольшой радиационный шторм. Как правило, вслед за ними всегда приходит и фронт выброса", – пояснили ученые.

Причиной геомагнитного всплеска стала вспышка уровня M1.9, произошедшая в четверг вечером, 30 июля. В момент события мониторы рентгеновского излучения зафиксировали пятичасовой сбой, из-за чего на графиках образовался временный разрыв.

По прогнозам астрофизиков, пик магнитной бури придется на период с 20:00 до 23:00 по казахстанскому времени.

Ранее мы писали о том, что истинная форма Земли удивила ученых NASA.

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Канат Болысбек
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