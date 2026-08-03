У кого больше шансов стать миллиардерами, объяснил Багдат Мусин

Руководитель Федерации спортивного программирования Багдат Мусин 3 августа 2026 года рассказал о перспективах, которые открывают для молодых людей Ai-олимпиады, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах столичного конгресс-центра перед началом 3-й международной олимпиады по искусственному интеллекту Багдат Мусин заявил, что перед ее участниками открываются новые перспективы.

"Ребята, которые приезжают сюда и участвуют на таких соревнованиях, – это те, кто завтра смогут создавать крутые стартапы, технологические проекты. Это научные исследователи, это будущие технологические предприниматели. Например, просто в качестве статистики скажу, что у участников таких олимпиад в 1,5 тыс. раз больше шансов стать миллиардерами и большими технологическими предпринимателями. Или же в 4 тыс. раз больше шансов сделать научные открытия в области искусственного интеллекта, программирования и компьютерных наук", – сказал глава федерации.

Поэтому, по словам Мусина, для Казахстана важны такие мероприятия.

"Это своего рода показатель того, что мы как страна очень большое серьезное отношение привносим к развитию искусственного интеллекта. То есть что дает данное мероприятие? Молодые наши учащиеся в школах должны смотреть на эти олимпиады, видеть. Понимать, что искусственный интеллект – это не что-то за пределами Казахстана. Его можно создавать здесь, с ним можно работать здесь и соревноваться наравне с мировыми топ-лидерами команд", – добавил он.

Ранее Багдат Мусин прокомментировал вопрос актуальности высшего образования в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта.