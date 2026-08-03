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Общество

Нужно ли высшее образование в эпоху ИИ – комментарий Багдата Мусина

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:19 Фото: Zakon.kz
Глава Федерации спортивного программирования Багдат Мусин 3 августа 2026 года прокомментировал вопрос актуальности высшего образования в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, высшее образование остается нужным элементом развития молодых людей.

"Высшее образование нужно, однозначно. Но нужно понимать, что эти скиллы – компьютерные науки, программирование, ИИ – они нужны, как воздух, любому человеку, которые планирует строить карьеру. А то, что нужно иметь глубокие отраслевые знания в физике, химии, биологии, – это никто не отрицает. Но эти знания также можно получать в школах, в глубоком формате. Тут вопрос не в том – нужно или нет. Вопрос в том – для чего нужно", – сказал Мусин.

Он признался, что уже рекомендует своим детям изучать современные навыки.

"Я одному из своих детей, который глубоко изучает биологию, порекомендовал изучить вайб-кодинг и ИИ, чтобы потом иметь возможность делать открытия в фармацевтике, в биологических науках. То есть такие большие открытия будут делаться на стыке технологий, когда две-три науки будут переплетаться. Тогда будут происходить новые открытия и появляться новые бизнес-идеи", – добавил Мусин.

Ранее мы писали о важных изменениях для школьников.

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Азамат Сыздыкбаев
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