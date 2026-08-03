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Наука и технологии

Президенту Казахстана представили работу автономного робота

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 15:36 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился со структурой III Международной олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ), проходящей в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"В рамках мероприятия глава государства был ознакомлен со структурой Международной олимпиады, ему также представили конкурсные задания и работу автономного робота".
олимпиада, стенд, дети, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 15:36

Фото: akorda.kz

робот, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 15:36

Фото: akorda.kz

Отмечается, что в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, проходящей в Астане со 2 по 8 августа, участвуют более 500 талантливых школьников из 106 стран.

В рамках соревнований участники проходят состязания по разработке моделей искусственного интеллекта и программированию автономных роботов.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственной речью на торжественной церемонии открытия III Международной олимпиады по искусственному интеллекту, проходящей в Астане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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