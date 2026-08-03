Геологи пробурили Землю на 12 километров, и это только 0,19% до ее центра

В 1989 году на Кольском полуострове пробурили самую глубокую вертикальную скважину в истории мира, достигшую глубины 12 262 метров. Работы начались в 1970 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, к моменту завершения активного бурения в начале 1990-х годов советский проект продвинулся на 0,19% от поверхности Земли до ее центра.

Обычно такие истории заканчиваются тем, что порода сильно нагрелась и становилась пластичной, затекая обратно в отверстие. В целом это верно, но требуется уточнение.

Во время этого бурения порода не была расплавленной, и Кольская шахта не была открытым стволом, по которому могло двигаться что угодно. Тепло и давление заставляли окружающую кристаллическую породу медленно деформироваться, сужая или закупоривая участки ствола, ширина которого едва превышала ширину обеденной тарелки.

Рецензируемая статья, опубликованная в феврале 2026 года, дает повод взглянуть на ситуацию еще раз, в том числе на то, что скрывает эта глубина. Прежде всего то, что рекорд покрывает вертикально прорытую глубину, а не общую длину.

Американская ассоциация геологов-нефтяников до сих пор считает Кольскую скважину самой глубокой из всех, пробуренных вертикально в Землю.

Но надо понимать, что кола не спускалась по одной идеально прямой трубе. Оборудование застревало, ответвления обрывались, и новые боковые стволы начинались с более мелких участков. Различная твердость породы отклоняла долото.

В истории проекта, описанной Шарлоттой Вригли в 2023 году, говорится, что бурильщики описывали основной ствол как плавно изогнутую кривую, скрученную в вытянутую спираль.

Самая глубокая ветвь находилась в пределах примерно 10 градусов от вертикали, но ее путь был длиннее, чем ее истинная вертикальная глубина. Раскаленные камни там могут двигаться, не плавясь.

На поверхности кристаллическая порода кажется воплощением жесткости. На глубине она находится под тяжестью километров вышележащей земной коры, а тепло облегчает медленную деформацию.

Скважина удаляет материал, который поддерживал часть этой нагрузки, создавая небольшое отверстие, которое окружающая порода стремится закрыть.

В опубликованных отчетах приводятся разные данные о температуре на дне скважины. В журнале Scientific American сообщается о температуре около 180 °C, в то время как в обзоре 2026 года в журнале Communications Earth & Environment указывается 212 °C.

Согласно данным НАСА , средний радиус Земли составляет приблизительно 6371 километр. Разделив радиус Кольского острова (12,262 километра) на этот радиус, получим примерно 0,001925, или 0,1925%.

Эти расчеты создают впечатление, будто проект провалил 99,8% запланированной экспедиции в центр планеты. Такой экспедиции не планировалось. Целью было взятие проб и исследование континентальной коры, при этом первоначальная цель бурения составляла 15 километров.

Центр планеты никогда не был инженерной целью.

Однако Кольская скважина глубиной 12,262 километра невелика по сравнению с радиусом Земли. Представляя собой непрерывный набор измерений и образцов из континентальной коры, она остается глубиной, которую не превзошла ни одна последующая вертикальная скважина.

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