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Наука и технологии

Вид из окна может лишить вас сна или сделать его крепче – исследование

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 00:15 Фото: magnific
Вид из окна напрямую влияет на качество и продолжительность сна. К такому выводу пришли ученые, проанализировав с помощью искусственного интеллекта 200 тысяч уличных снимков Токио, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Building and Environment. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали более 200 тысяч изображений Google Street View, оценив параметры городской среды: количество деревьев, плотность застройки, наличие тротуаров и дорог.

Эти данные сопоставили со сведениями о сне 1089 работающих жителей Токио, проживающих на нижних этажах – там, где влияние окружающего пейзажа наиболее заметно.

"Выяснилось, что жители более зеленых улиц спят в среднем дольше. Аналогичную связь обнаружили и в районах с плотной застройкой, где здания создают ощущение защищенности: такие участники реже жаловались на бессонницу. Кроме того, субъективное чувство безопасности напрямую коррелировало с более продолжительным сном", – говорится в сообщении.

Неожиданным оказалось то, что развитая пешеходная инфраструктура – обилие тротуаров, дорожных знаков и других элементов комфортной городской среды – ассоциировалась с коротким сном и сниженным чувством безопасности.

Авторы предполагают, что подобные районы отличаются повышенным уровнем шума и оживленностью.

По мнению исследователей, эти выводы помогут городским властям проектировать пространства, которые будут не только удобными, но и благоприятными для здоровья жителей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что у грейпфрута нашли новое полезное свойство против опасной болезни печени.

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Канат Болысбек
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