Вид из окна может лишить вас сна или сделать его крепче – исследование
Результаты исследования опубликованы в журнале Building and Environment. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали более 200 тысяч изображений Google Street View, оценив параметры городской среды: количество деревьев, плотность застройки, наличие тротуаров и дорог.
Эти данные сопоставили со сведениями о сне 1089 работающих жителей Токио, проживающих на нижних этажах – там, где влияние окружающего пейзажа наиболее заметно.
"Выяснилось, что жители более зеленых улиц спят в среднем дольше. Аналогичную связь обнаружили и в районах с плотной застройкой, где здания создают ощущение защищенности: такие участники реже жаловались на бессонницу. Кроме того, субъективное чувство безопасности напрямую коррелировало с более продолжительным сном", – говорится в сообщении.
Неожиданным оказалось то, что развитая пешеходная инфраструктура – обилие тротуаров, дорожных знаков и других элементов комфортной городской среды – ассоциировалась с коротким сном и сниженным чувством безопасности.
Авторы предполагают, что подобные районы отличаются повышенным уровнем шума и оживленностью.
По мнению исследователей, эти выводы помогут городским властям проектировать пространства, которые будут не только удобными, но и благоприятными для здоровья жителей.
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