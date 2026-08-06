Ученые обнаружили на Солнце скрытый источник разрушительной энергии

Ученые обнаружили на Солнце крошечные магнитные вихри, которые могут раскрыть главную тайну солнечной атмосферы и влиять на технологическую инфраструктуру Земли, передает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному CNN, эти микроструктуры объясняют, почему внешняя атмосфера звезды значительно горячее ее поверхности, а также раскрывают механизм накопления энергии для мощных солнечных вспышек.

"Вихри могут способствовать накоплению магнитной энергии Солнца. Будучи направленной на Землю, эта солнечная активность выбрасывает частицы, способные нарушать работу спутников, электросетей и другой коммуникационной инфраструктуры", – говорится в публикации.

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