#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Наука и технологии

Ученые обнаружили на Солнце скрытый источник разрушительной энергии

Фото: magnific , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 00:13 Фото: magnific
Ученые обнаружили на Солнце крошечные магнитные вихри, которые могут раскрыть главную тайну солнечной атмосферы и влиять на технологическую инфраструктуру Земли, передает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному CNN, эти микроструктуры объясняют, почему внешняя атмосфера звезды значительно горячее ее поверхности, а также раскрывают механизм накопления энергии для мощных солнечных вспышек.

"Вихри могут способствовать накоплению магнитной энергии Солнца. Будучи направленной на Землю, эта солнечная активность выбрасывает частицы, способные нарушать работу спутников, электросетей и другой коммуникационной инфраструктуры", – говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что истинная форма Земли удивила ученых NASA.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Космос, звезда, буря
07:57, 31 марта 2026
Ученые обнаружили источник магнитных бурь на Солнце
Солнце
12:19, 13 февраля 2026
Ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик
На Солнце вновь произошла вспышка высшего балла
15:33, 27 мая 2024
На Солнце вновь произошла вспышка высшего балла
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: